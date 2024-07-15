Дело Халаимова живёт? Белгородцы опять жалуются на туроператоров

В «Софи-тур» ответили на жалобы белгородцев из-за несостоявшейся поездки

Жители Белгорода вновь не получают билеты на купленные туры, возвраты средств не приходят, а офисы закрыты. Знакомо? Нет, на сей раз не Халаимов и всё не так однозначно. Разбираемся, что пошло не так у нового оператора «Софи-тур».

На что жалуются белгородцы? Что за «Софи-тур» и когда он появился? Почему тур отменён, белгородцы жалуются, а деньги не возвращены? Офис закрыт, и люди не могут обратиться в компанию. Почему?

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