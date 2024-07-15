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В «Софи-тур» ответили на жалобы белгородцев из-за несостоявшейся поездки

Дело Халаимова живёт? Белгородцы опять жалуются на туроператоров

15 июля 2024, 14:40
Фото: 1MI

В «Софи-тур» ответили на жалобы белгородцев из-за несостоявшейся поездки

Жители Белгорода вновь не получают билеты на купленные туры, возвраты средств не приходят, а офисы закрыты. Знакомо? Нет, на сей раз не Халаимов и всё не так однозначно. Разбираемся, что пошло не так у нового оператора «Софи-тур».

Белгородцы жалуются на туроператора Sofy-Tour. По их словам, за отменённую поездку им не возвращают деньги, а офисы постоянно закрыты. Журналистка Бел.Ру поговорила с владелицей фирмы — Софией Бесединой.

На что жалуются белгородцы?

Самым эффективным, по мнению горожан, способом побороть «недобросовестного» туроператора — это написать комментарий в социальных сетях губернатора. Так они и поступают.

«Здравствуйте, Вячеслав Владимирович! Обратите, пожалуйста, внимание на деятельность компании „Софи-тур“! Берут авансовые платежи за туристические путешествия, потом отменяют туры и не возвращают людям деньги!» — пишет белгородка.
«Мы в мае покупали тур в Адыгею в турагентстве „Софи-тур“ на 27 июня, оплатили полностью. Тур отменили, нам сообщили за 2 дня. До сих пор деньги не вернули и не отвечают. Офис постоянно закрыт. Убедительная просьба проверить данное агентство и обратить внимание на работу», — пишет уже другая женщина.

На каждое такое сообщение отвечает Оперативный штаб региона и пишет, что с таким заявлением нужно обратиться в правоохранительные органы.

«Тоже купила ребёнку в Адыгею путёвку в „Софи-тур“! Деньги не вернули! Кормят завтраками. Остались без отпуска и без денег! Мошенники — „Софи-тур“», — дополняет ещё одна белгородка.

Все сообщения отправлены 11 июля. По данным в социальных сетях туроператора на 27–30 июня была поездка «Вся Адыгея» за 13,5 тысячи рублей с человека.

Фото: Изображение Midjourney

Что за «Софи-тур» и когда он появился?

По данным площадки для проверки контрагентов «Чекко», ООО «Софи-тур» зарегистрировано 17 января 2024 года в Белгороде. Генеральный директор — София Беседина.

За время существования компания подверглась одной проверке от курской прокуратуры. По её итогам «Софи-Тур» выписали предостережение и потребовали соблюдать постановление правительства РФ «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта», а именно — пункт об обязательном составлении договора при реализации туристического продукта.

Беседина также является гендиректором ООО «Инста Тревел» с регистрацией в Москве. Появилась компания 14 марта 2024 года. С 2022 года туроператор также осуществляет деятельность как ИП, где вид деятельности указан розничная торговля по почте или по сети Интернет.

Отметим, что ранее София Беседина работала в компаниях Александра Халаимова, который задолжал более 220 клиентам за неосуществлённые туры.

Фото: Изображение Midjourney

Почему тур отменён, белгородцы жалуются, а деньги не возвращены?

Как рассказала гендиректор «Софи-тур», в Адыгею в эти даты хотел съездить целый коллектив и большинство мест были приобретены ими, но за неделю до поездки они изменили планы и забронированных мест осталось всего четыре. В таком количестве везти людей невыгодно.

Людям предложили отправиться в другой тур на эти же даты, но они отказались.

«Мы им объяснили, что возврата придётся подождать. Но их это не устраивает, потому что у них отпуск», — рассказала Беседина.

Со своей стороны, заверяет оператор, возврат уже готовится, но автобус и отели не могут вернуть полную стоимость, а перевозчик требует неустойку.

«Это не должно волновать моих туристов, но срок, как бы, я предупреждала, что, возможно, мы в десятидневный срок не уложимся, потому что это связано с возвратами нам», — объяснила в разговоре туроператор.
«И просто у меня нет резерва, я не банкир, который сидит на мешке денег и ими воротит. Понимаете? У меня с их денег были тоже выплаченные авансы исполнителям», — рассказывает гендиректор.

София Беседина заверила, что как только отели и автобусная компания вернут средства, то она тоже переведёт людям деньги за тур.

Фото: Изображение Midjourney

Офис закрыт, и люди не могут обратиться в компанию. Почему?

Как жаловались люди, которые остались без тура, в офис компании попасть невозможно — людей там просто нет. На это предпринимательница объясняет, что туристические агентства сейчас работают под запрос из-за оперативной обстановки.

«Сидеть в пустом торговом центре или под ракетной опасностью в подвале никому не интересно. Звонит клиент, я отправляю своего менеджера, она приходит и оформляет тур или заказ», — объясняет схему работы Беседина.
Белгородский туроператор Халаимов обещает вернуть деньги всем туристам к осени
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