Дело Халаимова живёт? Белгородцы опять жалуются на туроператоров

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Белгородцы жалуются на туроператора Sofy-Tour. По их словам, за отменённую поездку им не возвращают деньги, а офисы постоянно закрыты. Журналистка Бел.Ру поговорила с владелицей фирмы — Софией Бесединой.
Самым эффективным, по мнению горожан, способом побороть «недобросовестного» туроператора — это написать комментарий в социальных сетях губернатора. Так они и поступают.
«Здравствуйте, Вячеслав Владимирович! Обратите, пожалуйста, внимание на деятельность компании „Софи-тур“! Берут авансовые платежи за туристические путешествия, потом отменяют туры и не возвращают людям деньги!» — пишет белгородка.
«Мы в мае покупали тур в Адыгею в турагентстве „Софи-тур“ на 27 июня, оплатили полностью. Тур отменили, нам сообщили за 2 дня. До сих пор деньги не вернули и не отвечают. Офис постоянно закрыт. Убедительная просьба проверить данное агентство и обратить внимание на работу», — пишет уже другая женщина.
На каждое такое сообщение отвечает Оперативный штаб региона и пишет, что с таким заявлением нужно обратиться в правоохранительные органы.
«Тоже купила ребёнку в Адыгею путёвку в „Софи-тур“! Деньги не вернули! Кормят завтраками. Остались без отпуска и без денег! Мошенники — „Софи-тур“», — дополняет ещё одна белгородка.
Все сообщения отправлены 11 июля. По данным в социальных сетях туроператора на 27–30 июня была поездка «Вся Адыгея» за 13,5 тысячи рублей с человека.
По данным площадки для проверки контрагентов «Чекко», ООО «Софи-тур» зарегистрировано 17 января 2024 года в Белгороде. Генеральный директор — София Беседина.
За время существования компания подверглась одной проверке от курской прокуратуры. По её итогам «Софи-Тур» выписали предостережение и потребовали соблюдать постановление правительства РФ «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта», а именно — пункт об обязательном составлении договора при реализации туристического продукта.
Беседина также является гендиректором ООО «Инста Тревел» с регистрацией в Москве. Появилась компания 14 марта 2024 года. С 2022 года туроператор также осуществляет деятельность как ИП, где вид деятельности указан розничная торговля по почте или по сети Интернет.
Отметим, что ранее София Беседина работала в компаниях Александра Халаимова, который задолжал более 220 клиентам за неосуществлённые туры.
Как рассказала гендиректор «Софи-тур», в Адыгею в эти даты хотел съездить целый коллектив и большинство мест были приобретены ими, но за неделю до поездки они изменили планы и забронированных мест осталось всего четыре. В таком количестве везти людей невыгодно.
Людям предложили отправиться в другой тур на эти же даты, но они отказались.
«Мы им объяснили, что возврата придётся подождать. Но их это не устраивает, потому что у них отпуск», — рассказала Беседина.
Со своей стороны, заверяет оператор, возврат уже готовится, но автобус и отели не могут вернуть полную стоимость, а перевозчик требует неустойку.
«Это не должно волновать моих туристов, но срок, как бы, я предупреждала, что, возможно, мы в десятидневный срок не уложимся, потому что это связано с возвратами нам», — объяснила в разговоре туроператор.
«И просто у меня нет резерва, я не банкир, который сидит на мешке денег и ими воротит. Понимаете? У меня с их денег были тоже выплаченные авансы исполнителям», — рассказывает гендиректор.
София Беседина заверила, что как только отели и автобусная компания вернут средства, то она тоже переведёт людям деньги за тур.
Как жаловались люди, которые остались без тура, в офис компании попасть невозможно — людей там просто нет. На это предпринимательница объясняет, что туристические агентства сейчас работают под запрос из-за оперативной обстановки.
«Сидеть в пустом торговом центре или под ракетной опасностью в подвале никому не интересно. Звонит клиент, я отправляю своего менеджера, она приходит и оформляет тур или заказ», — объясняет схему работы Беседина.