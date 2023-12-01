Директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова задержали за дачу взятки

В период с 10 октября по 27 октября 2023 года проводилась проверка ЗАО «Белгородский цемент» сотрудниками Росприроднадзора. В результате было выявлено 29 нарушений экологического законодательства РФ, за которые предписано устранение до 26 января 2024 года.