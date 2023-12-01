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директор "Белгородского цемента"

Директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова задержали за дачу взятки

1 декабря 2023, 17:45
Фото: Bel.ru
директор "Белгородского цемента"
Директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова задержали за дачу взятки при проведении проверки экологического законодательства, с целью избежать административной ответственности для компании.

Сотрудники Следственного комитета России в Белгородской области возбудили уголовное дело против директора компании «Белгородский цемент» Эдуарда Андросова. Ему предъявляются обвинения в даче взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

В период с 10 октября по 27 октября 2023 года проводилась проверка ЗАО «Белгородский цемент» сотрудниками Росприроднадзора. В результате было выявлено 29 нарушений экологического законодательства РФ, за которые предписано устранение до 26 января 2024 года.

По версии следствия, 30 ноября 2023 года директор ЗАО «Белгородский цемент» передал должностному лицу Росприроднадзора взятку в размере 500 тысяч рублей с целью избежать административной ответственности для своей компании и получить покровительство при будущих проверках.

Преступление было раскрыто сотрудниками УФСБ России по Белгородской области, а содействовали им должностные лица Росприроднадзора, прокуратуры и правительства Белгородской области.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела. Подозреваемый задержан, и следователи СК России подали в суд ходатайство о его домашнем аресте.

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