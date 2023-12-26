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В Белгороде лишили депутатского мандата задержанного директора цемзавода

Задержанный гендиректор «Белгородского цемента» больше не депутат горсовета

26 декабря 2023, 10:14
Фото: Midjourney

В Белгороде лишили депутатского мандата задержанного директора цемзавода

Речь идёт об Эдуарде Андросове. Кроме того, что он больше не депутат горсовета, его исключили из состава постоянной комиссии и списка фракции.
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Взятка

В ходе заседания горсовета, депутаты Белгорода рассмотрели вопрос об отставке депутата по одномандатному избирательному округу №14 Эдуарда Андросова. Он написал заявление об уходе по собственному желанию с 5 декабря текущего года.

Избранники народа отставку Андросова поддержали, а также исключили его из состава постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике и состава списка фракции партии «Единая Россия» в горсовете Белгорода.

Напомним, в отношении бывшего руководителя цемзавода в областном центре Эдуарда Андросова возбудили уголовное дело за дачу взятки в полмиллиона рублей сотруднику Росприроднадзора. Андросова отправили под домашний арест на время расследования дела. Вину он признал.

По версии следствия, руководитель белгородского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» (ЦЛАТИ) Елена Аленина помогла организовать встречу директора и сотрудника Росприроднадзора, чтобы передать взятку. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Во время проверки на цемзаводе нашли 29 нарушений в области охраны атмосферного воздуха. В выбросах обнаружили диоксид кремния, диоксид азота, оксид азота и угарный газ.

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