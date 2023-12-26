Задержанный гендиректор «Белгородского цемента» больше не депутат горсовета

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В ходе заседания горсовета, депутаты Белгорода рассмотрели вопрос об отставке депутата по одномандатному избирательному округу №14 Эдуарда Андросова. Он написал заявление об уходе по собственному желанию с 5 декабря текущего года.
Избранники народа отставку Андросова поддержали, а также исключили его из состава постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике и состава списка фракции партии «Единая Россия» в горсовете Белгорода.
Напомним, в отношении бывшего руководителя цемзавода в областном центре Эдуарда Андросова возбудили уголовное дело за дачу взятки в полмиллиона рублей сотруднику Росприроднадзора. Андросова отправили под домашний арест на время расследования дела. Вину он признал.
По версии следствия, руководитель белгородского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» (ЦЛАТИ) Елена Аленина помогла организовать встречу директора и сотрудника Росприроднадзора, чтобы передать взятку. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Во время проверки на цемзаводе нашли 29 нарушений в области охраны атмосферного воздуха. В выбросах обнаружили диоксид кремния, диоксид азота, оксид азота и угарный газ.