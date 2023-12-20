Офис турфирмы Халаимова опечатала полиция

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Стало известно, что офис предпринимателя Александра Халаимова опечатала полиция. Занимается бизнесмен продажей туристических туров. Фото с сообщением от правоохранителей опубликовал «Фонарь».
Ранее предприниматель оказался замешан в скандальной истории с продажей туров. Белгородцы начали массово жаловаться на турорганизатора. Жители региона подали заявления в прокуратуру. В комментариях на странице губернатора люди утверждали, что столкнулись с мошенничеством.
Вскоре выяснилось, что список пострадавших вышел за пределы за Белгородской области. С проблемами столкнулись жители Воронежской, Курской, Московской областей и даже Кубани. Всего сообщалось о более чем 100 пострадавших.