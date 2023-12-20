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Полиция опечатала офис Александра Халаимова

Офис турфирмы Халаимова опечатала полиция

20 декабря 2023, 07:15
Фото: «Фонарь»
Полиция опечатала офис Александра Халаимова

Историей с турфирмами Халаимова заинтересовались в белгородской полиции

Офис предпринимателя Александра Халаимова опечатала полиция. Бизнесмен занимается продажей туристических туров. Ранее белгородцы и жители других регионов жаловались, что не добились возврата денег за проданные туры.

Стало известно, что офис предпринимателя Александра Халаимова опечатала полиция. Занимается бизнесмен продажей туристических туров. Фото с сообщением от правоохранителей опубликовал «Фонарь».

Ранее предприниматель оказался замешан в скандальной истории с продажей туров. Белгородцы начали массово жаловаться на турорганизатора. Жители региона подали заявления в прокуратуру. В комментариях на странице губернатора люди утверждали, что столкнулись с мошенничеством.

Вскоре выяснилось, что список пострадавших вышел за пределы за Белгородской области. С проблемами столкнулись жители Воронежской, Курской, Московской областей и даже Кубани. Всего сообщалось о более чем 100 пострадавших.

«Будет больше»: возврата денег от фирм Халаимова не добились не только белгородцы
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#Белгородская область#Полиция#Офис#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Турфирмы#Александр Халаимов
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