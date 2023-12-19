«Меня подставили!»: Халаимов объяснил скандал со своими турфирмами

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Как оказалось, пояснить ситуацию Александр Халаимов, клиенты турфирм которого не могут получить возврат денежных средств, попытался в Instagram*. Под своей публикацией он написал, что компании «Инста Тур» и «Инста Тур Белгород» приостанавливают свою деятельность на срок в полгода. А также говорит о том, что не занимался мошеннической деятельностью и обязуется выплатить все деньги обратившимся за возвратом клиентов.
Как рассказывает предприниматель, почти до конца летнего периода 2022 года финансовыми вопросами агентств занимался Дмитрий Андреев, родственник Халаимова, который «оставил огромную дыру в кассе агентства» и объявил о своём уходе. Так, пишет Александр, после своего ухода Дмитрий Андреев якобы продолжал торговлю на бирже и криптобирже на деньги из оборота агентства.
«Я испугался вероятного банкротства и скандала, ведь я лицо компании и моё имя могло пострадать — взял этот кассовый разрыв на себя, не обладая полнотой всей глубины проблемы, а она оказалась в три раза больше первоначальной суммы!
Александр Халаимов
Потерять контроль над ситуацией, делится Халаимов, заставили события прошедшего лета (военные действия, падение рубля, повышение стоимости топлива) и отсутствие возможности своевременно предоставить клиентам фирм обещанный денежный возврат в установленные сроки.
«Сейчас своей главной задачей я вижу провести внутреннюю реструктуризацию, избавиться от токсичности своего имени, как бывшего бренда, и перезапустить работу агентства, чтобы сделать возвраты. Прошу не верить слухам и критически воспринимать информацию», — заключил предприниматель.
*Запрещена на территории РФ
Ранее редакция Бел.Ру писала о том, что список пострадавших от туроператоров Халаимова вышел за пределы Белгородской области, а количество самих людей перевалило за полсотни. Дело коснулось соседних областей, а также Москвы, Краснодарского края и др.