«Меня подставили!»: Халаимов объяснил скандал со своими турфирмами

Как оказалось, пояснить ситуацию Александр Халаимов, клиенты турфирм которого не могут получить возврат денежных средств, попытался в Instagram*. Под своей публикацией он написал, что компании «Инста Тур» и «Инста Тур Белгород» приостанавливают свою деятельность на срок в полгода. А также говорит о том, что не занимался мошеннической деятельностью и обязуется выплатить все деньги обратившимся за возвратом клиентов.