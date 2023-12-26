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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Лёша продолжает встречать и провожать российских военных

Позывной «Большой»: отец белгородского мальчика Лёши ушёл добровольцем на СВО

26 декабря 2023, 12:08
Фото: скриншот из репортажа НТВ
Лёша продолжает встречать и провожать российских военных

На федеральном ТВ показали репортаж о белгородском мальчике Алёше и его отце

Юный белгородец продолжает встречать и провожать российских военнослужащих. Однако мальчик проводил на службу своего главного героя — отца. Мужчина ушёл на фронт добровольцем. Подробнее — в сюжете телеканала НТВ.
Сюжет
СВО

9-летний Лёша Павличенко, который ранее прославился на всю страну тем, что встречал и провожал российских военнослужащих, продолжил заниматься этим же делом. Мальчик бежит к ним и приветствует.

За год мечты Алексея о службе в армии изменились: сначала он хотел стать генералом, потом — танкистом. Вместе с тем недавно школьник проводил на фронт своего главного героя — отца.

Как рассказал Лёша, с папой он общается каждый день, но когда отец на задачах — приходится ждать по три дня. Отец юного белгородца получил позывной «Большой». Однако почему именно такой, неизвестно. Служит житель региона на одном из самых напряжённых участков. На фронт мужчина пошёл добровольцем.

В зоне спецоперации отец Лёши находится уже четыре месяца. По его словам, сын им гордится. К слову, юный белгородец решил теперь решил идти в десант. Его папа как раз служит в десантно-штурмовом отряде.

Лёша продолжает встречать и провожать российских военных
Видео: НТВ
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