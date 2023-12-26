Позывной «Большой»: отец белгородского мальчика Лёши ушёл добровольцем на СВО

Как рассказал Лёша, с папой он общается каждый день, но когда отец на задачах — приходится ждать по три дня. Отец юного белгородца получил позывной «Большой». Однако почему именно такой, неизвестно. Служит житель региона на одном из самых напряжённых участков. На фронт мужчина пошёл добровольцем.