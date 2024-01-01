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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Владимир Путин назвал удар по Белгороду 30 декабря терактом

Владимир Путин назвал удар по Белгороду 30 декабря терактом

1 января 2024, 12:08
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин встретился с военнослужащими в госпитале им. А. А. Вишневского. В ходе мероприятия он дал первую публичную оценку обстрела Белгорода 30 декабря.

По словам президента, то, что произошло в Белгороде, — это теракт.

Под прикрытием двух ракет они ударили из систем залпового огня — РСЗО. Это оружие неизбирательное, бьющее по площадям. Этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляют перед Новым годом. Целенаправленный удар по гражданскому населению. Это теракт.
Владимир Путин

Затем президент задал риторический вопрос: «Должны ли мы отвечать таким образом?».

Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям, в Киеве и любом другом городе. Там дети гуляют, мамы с колясками. Я понимаю, у меня у самого всё кипит. Нам нужно так сделать? Ударить по площадям? Мы бьём высокоточным оружием по местам, где у них принимаются решения.
Владимир Путин

Напомним, в результате ракетного удара по центру Белгорода 30 декабря погибло 24 человека, в том числе четыре ребёнка. Ранения получили более 100 человек.

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#Владимир Путин#Новости Белгорода#Теракт#Белгород#Кристина Семенчук#Киев#РСЗО#Риторический вопрос#Гражданское население
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