Владимир Путин назвал удар по Белгороду 30 декабря терактом

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
По словам президента, то, что произошло в Белгороде, — это теракт.
Под прикрытием двух ракет они ударили из систем залпового огня — РСЗО. Это оружие неизбирательное, бьющее по площадям. Этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляют перед Новым годом. Целенаправленный удар по гражданскому населению. Это теракт.
Владимир Путин
Затем президент задал риторический вопрос: «Должны ли мы отвечать таким образом?».
Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям, в Киеве и любом другом городе. Там дети гуляют, мамы с колясками. Я понимаю, у меня у самого всё кипит. Нам нужно так сделать? Ударить по площадям? Мы бьём высокоточным оружием по местам, где у них принимаются решения.
Владимир Путин
Напомним, в результате ракетного удара по центру Белгорода 30 декабря погибло 24 человека, в том числе четыре ребёнка. Ранения получили более 100 человек.