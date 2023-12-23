Белгородцы без денег и тура, суд над Сергиенко и «золотые» цены на яйца: итоги недели

В начале недели белгородцы стали массово жаловаться на туроганизатора Александра Халаимова. По словам белгородцев, они не могут вернуть свои деньги за отменённый тур. Позже стало известно, что пострадали от турфирм Халаимова не только жители Белгородской области, но и жители соседних областей, Москвы и Краснодарского края.