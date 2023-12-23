Белгородцы без денег и тура, суд над Сергиенко и «золотые» цены на яйца: итоги недели

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
На прошедшей неделе группа компаний «Агро-Белогорье» прокомментировала слухи о продаже компании. Ранее появилась информация о том, что депутат облдумы и бизнесмен Владимир Зотов якобы продал свою долю в ГК. Возможной причиной слухов стало наложение ареста на доли в компании Зотова и Ковалёвой после иска «Русагро».
Позже в «Агро-Белогорье» сообщили, что Владимир Зотов не продавал свою долю в компании. Также в ГК отметили, что изменений в составе группы собственников нет.
В начале недели белгородцы стали массово жаловаться на туроганизатора Александра Халаимова. По словам белгородцев, они не могут вернуть свои деньги за отменённый тур. Позже стало известно, что пострадали от турфирм Халаимова не только жители Белгородской области, но и жители соседних областей, Москвы и Краснодарского края.
Позже Александр Халаимов сообщил, что его якобы подставили, а до конца лета 2022 года финансовыми вопросами туристических агентств занимался родственник и бывший сотрудник турфирмы Дмитрий Андреев, который оставил значительную «дыру в кассе агентства».
О ситуации также высказался Дмитрий Андреев. С мужчиной связалась журналистка Бел.Ру. Дмитрий подчеркнул, что он невиновен. Также он не знает, что именно Халаимов «натворил за эти полтора года».
Помимо этого, редакция Бел.Ру взяла комментарий у сына Александра Халаимова Матвея. Юноша рассказал, что их семья также пострадала от действий Александра. Стало известно, что молодому человеку приходят угрозы от пострадавших клиентов.
Скандал вокруг турфирм прокомментировал и губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира. Глава региона сообщил, что в деле разберутся правоохранители.
В Белгороде началось судебное разбирательство в деле о взятках бывшего главы Старого Оскола Александра Сергиенко. Экс-мэра обвиняют в семи эпизодах получения взятки в виде имущества и незаконных услуг имущественного характера на общую сумму 50 млн рублей.
Журналистка Бел.Ру побывала на первом заседании. Начало заседания затянулось на полтора часа, судья и адвокат разгорячённо спорили о времени доставки подсудимого в зал суда, журналистам запретили вести запись на диктофон, защита просила обеспечить во время разбирательства лечебно-охранительный режим для сохранения жизни и здоровья Сергиенко. Подробнее о ходе заседания читайте в нашем материале.
Бел.Ру проверило, действительно ли в Белгородской области можно купить яйца от местных производителей по низкой цене. Выяснилось, что недорогих яиц от белгородских производителей немного. Яйца по низким ценам журналист пытался найти на сайтах производителей и в местных магазинах.
С января по ноябрь 2023 года на белгородских предприятиях было произведено 1,3 млрд яиц, из которых на продажу ушло 676,1 млн штук. Как мы уже отметили, на ценах это никак не отразилось.
В 2023 году Белгородская область попала в тройку самых встревоженных регионов России. В этому году белгородцев беспокоили диверсии, рост цен и ход спецоперации.
Немало тревог вызвали цены на свинину после новостей о том, что белгородское мясо начнут возить в Китай. Информация местных жителей не обрадовала — белгородцы начали переживать, что цены на свинину из-за поставок вырастут.
Помимо этого, переживать жителей Белгородской области заставили фейки. Недавно появилась информация о том, что на дорогах региона появятся блокпосты, мужчинам призывного возраста будут там раздавать повестки. Информация об этом не соответствовала действительности. Такого постановления на сайте областного правительства нет.