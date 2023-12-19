Губернатор прокомментировал скандал с белгородскими турфирмами

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Местный житель сообщил Вячеславу Гладкову, что Александр Халаимов продал тур, которого нет. По его словам, пострадали более 77 человек, они планируют написать заявление в правоохранительные органы.
Глава региона пообещал разобраться в ситуации.
Уже министр Сергей Четвериков информацию в правоохранительные органы передал. После эфира позвоню руководителю УМВД, попрошу его максимально быстро принять меры.
Вячеслав Гладков
Напомним, что ранее редакции Бел.Ру сообщили о более 160 пострадавших от туроператоров. С сорванными турами столкнулись также в Курской, Воронежской и Московской областях.
Невозврат денег клиентам также объяснил Александр Халаимов.