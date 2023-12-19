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Губернатор прокомментировал скандал с белгородскими турфирмами

Губернатор прокомментировал скандал с белгородскими турфирмами

19 декабря 2023, 17:28
Фото: 1MI
Во время вечернего эфира к Вячеславу Гладкову за помощью обратился белгородец. Он пожаловался на учредителя белгородских турфирм Александра Халаимова. Глава региона сообщил, что в деле разберутся правоохранители.

Местный житель сообщил Вячеславу Гладкову, что Александр Халаимов продал тур, которого нет. По его словам, пострадали более 77 человек, они планируют написать заявление в правоохранительные органы.

Глава региона пообещал разобраться в ситуации.

Уже министр Сергей Четвериков информацию в правоохранительные органы передал. После эфира позвоню руководителю УМВД, попрошу его максимально быстро принять меры.
Вячеслав Гладков

Напомним, что ранее редакции Бел.Ру сообщили о более 160 пострадавших от туроператоров. С сорванными турами столкнулись также в Курской, Воронежской и Московской областях.

Невозврат денег клиентам также объяснил Александр Халаимов.

«Меня подставили!»: Халаимов объяснил скандал со своими турфирмами
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#Общество#Белгородская область#Тур#Новости Белгорода#Турфирма#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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