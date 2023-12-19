Дорого и не достать: сколько стоят яйца у белгородских производителей?

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Чтобы узнать, сколько у Белгородской области есть своих производителей яиц и где они находятся, мы обратились с запросом в правительство. Нам ответили, что таких предприятий четыре в четырёх разных муниципалитетах: ООО «Белянка» в одноимённом селе в Шебекинском горокруге, ЗАО «Агрофирма „Русь“» в с. Бехтеевка Корочанского района, ООО «Реал Инвест» в посёлке Насоново Валуйского горокруга и ООО «Русь-Племптица» в посёлке Прибрежном Новооскольского горокруга.
В 2022 году на территории региона во всех категориях хозяйств произвели 1,6 млрд яиц, из которых на магазинные полки отправились 796,9 млн штук. А с января по ноябрь 2023 года на белгородских предприятиях было произведено 1,3 млрд яиц, из которых на продажу — 676,1 млн штук. Количество внушительное, но спойлер — на ценах это не отразилось.
Корочанское АО Агрофирма «Русь» действует в Белгородской области уже 25 лет. Чистая прибыль за прошлый год составила 38,6 млн рублей. Компания является владельцем марок «Курочкина дача» и «Бехтеевское». Яиц первой марки мы не нашли в наличии ни в одном из популярных онлайн-маркетов. Не оказалось их также на магазинных полках в розницу.
«Бехтеевское» удалось найти только на интернет-площадке — сорт С1 стоит почти 86 рублей за десяток. Мы удивились такой цене и попробовали заказать десяток яиц с доставкой, на что появилось сообщение, что яйца закончились. В сетевых магазинах этой марки не оказалось вообще.
Интересно, что Агрофирма «Русь» ещё и является учредителем другого производителя — новооскольского ООО «Русь-Племптица». Последнее было открыто на пять лет позже, его директор — Игорь Закотенко — одновременно и гендиректор головной компании. За прошлый год чистая прибыль «Русь-Племптица» — 17,7 млн рублей.
Как рассказал Закотенко в своих соцсетях, компания выпускает яйца под брендами «Осколково» и та же «Курочкина дача», а в сети магазинов «Магнит» их продают под маркой «Моя цена». Последний бренд считается бюджетным, вот только яйца портят эту картину: в интернет-магазине 15 штук продаются с яркой подписью «Финальная цена» за 240 рублей. Десяток яиц таким образом обойдётся в 160 рублей — и это категория С1.
Мы также прошлись по магазинам «Магнит», и там на полках яйца «Моя цена» подешевле, правда цена колеблется от 164 до 196 рублей за 15 штук, или 109-130 за десяток. А три десятка яиц в одном лотке продают за 399 рублей по жёлтому ценнику — это 133 рубля за десяток. Выгода нулевая.
При этом есть важная деталь — в белгородских магазинах на яйцах марки «Моя цена» указан отнюдь не белгородский и даже не российский производитель — на одинаковых лотках указаны разные компании из Беларуси.
Валуйский производитель ООО «Реал Инвест» выпускает муку, подсолнечное масло и куриные яйца под торговой маркой «Красный ряд». Яиц этой марки в магазинах не оказалось, а через интернет-площадки яйца «Реал Инвеста» продают только по 180-360 штук. Цена — 15 и 16,18 рублей за штуку. Таким образом десяток в этой пачке будет стоить 150 и 161,8 рубля соответственно.
Сайты, на которых можно заказать эти яйца, не особо популярные, минимальная сумма заказа — 3 тысячи рублей, и до неё как раз чуть-чуть не дотягивает минимальный порог в 180 яиц, который стоит 2957,40 рубля.
Шебекинское ООО «Белянка» — дочерняя фирма московского АО «Колосинвест». Чистая прибыль головной компании за 2022 год составила меньше 2 млн рублей, а её производитель по этому показателю вовсе ушёл в минус 96,2 миллиона.
«Колосинвест» владеет марками яиц «Лето», «Деревенское угодье» и «Сельская Новь». В магазинах как производитель указывается именно «Белянка». Цены на эти марки разные.
Яйца «Деревенское угодье» высшего сорта стоят 153 рубля за десяток, а категории С0 — 125-130 рублей.
С яйцами марки «Лето» всё сложнее. В одном и том же онлайн-маркете можно купить 10 штук С0 как за 158, так и за 121-125 рублей. В категории С1 в основном продаются лотки по 20 яиц, цена — 215-240 рублей. А десяток яиц категории С2 можно приобрести за 86 рублей.
Самой «дешёвой» шебекинской маркой яиц оказалась «Сельская новь». Под ней продают яйца категории С1 — 10 штук за 78,9 рублей. В других категориях и лотках покрупнее эта марка не представлена. Вне интернета мы также эту марку не нашли.
Получается, что недорогих белгородских марок, под которыми продают яйца, мягко говоря, немного. А те, что есть, — «днём с огнём не сыскать». Бел.Ру попробовали дозвониться до производителей, чтобы взять комментарии, но где-то телефон отключен, а где-то руководство занято, при этом консультанты дают понять, что комментарий по этой теме мы вряд ли получим.
Напомним, с конца ноября в Белгородской области и других регионах начали стремительно расти цены на яйца. За недорогой продукцией на белгородских ярмарках выстроились огромные очереди. Вопрос об этом задавали президенту во время прямой линии, Владимир Путин назвал рост цен на яйца «сбоем в работе правительства».
А что касается местных чиновников, то недавно покинувшая свой пост экс-замгубернатора Юлия Щедрина обращалась к жителям с тем, что яиц на ярмарках хватит всем и в регионе дефицита продукта нет.