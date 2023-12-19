Дорого и не достать: сколько стоят яйца у белгородских производителей?

Чтобы узнать, сколько у Белгородской области есть своих производителей яиц и где они находятся, мы обратились с запросом в правительство. Нам ответили, что таких предприятий четыре в четырёх разных муниципалитетах: ООО «Белянка» в одноимённом селе в Шебекинском горокруге, ЗАО «Агрофирма „Русь“» в с. Бехтеевка Корочанского района, ООО «Реал Инвест» в посёлке Насоново Валуйского горокруга и ООО «Русь-Племптица» в посёлке Прибрежном Новооскольского горокруга.