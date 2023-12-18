Владимир Зотов продал свою долю в «ГК Агро-Белогорье»?

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
18 декабря в Сети появилась информация о том, что депутат облдумы и бизнесмен Владимир Зотов якобы продал свою долю в «ГК Агро-Белогорье». Чтобы выяснить, является ли эта информация правдивой, журналисты Бел.Ру позвонили в «ГК Агро-Белогорье».
На звонок ответил мужчина. Соединить с пресс-службой компании он не смог, поскольку отметил, что не знает номер, а как только услышал, что звонок поступил от Бел.Ру, — бросил трубку. При повторном наборе журналистам уже никто не ответил.
По городскому номеру телефона пресс-службы, который указан на официальном сайте, никто не ответил. Мы также написали Владимиру Зотову во «ВКонтакте», однако на момент публикации бизнесмен сообщение не прочитал.
Поэтому мы направили в «ГК Агро-Белогорье» официальный запрос.
Напомним, не так давно суд удовлетворил иск компании «Русагро» к ГК «Агро-Белогорье» — на доли двух других учредителей наложили арест и запретили им распоряжаться имуществом холдинга.