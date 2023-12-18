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Владимир Зотов продал свою долю в «ГК Агро-Белогорье»?

Владимир Зотов продал свою долю в «ГК Агро-Белогорье»?

18 декабря 2023, 14:44
Фото: Midjourney
Данная информация появилась в Сети. Журналисты Бел.Ру попытались выяснить, соответствует ли она действительности.

18 декабря в Сети появилась информация о том, что депутат облдумы и бизнесмен Владимир Зотов якобы продал свою долю в «ГК Агро-Белогорье». Чтобы выяснить, является ли эта информация правдивой, журналисты Бел.Ру позвонили в «ГК Агро-Белогорье».

На звонок ответил мужчина. Соединить с пресс-службой компании он не смог, поскольку отметил, что не знает номер, а как только услышал, что звонок поступил от Бел.Ру, — бросил трубку. При повторном наборе журналистам уже никто не ответил.

По городскому номеру телефона пресс-службы, который указан на официальном сайте, никто не ответил. Мы также написали Владимиру Зотову во «ВКонтакте», однако на момент публикации бизнесмен сообщение не прочитал.

Поэтому мы направили в «ГК Агро-Белогорье» официальный запрос.

Напомним, не так давно суд удовлетворил иск компании «Русагро» к ГК «Агро-Белогорье» — на доли двух других учредителей наложили арест и запретили им распоряжаться имуществом холдинга.

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#Бизнесмен#Арест#Эксклюзив#Бел.ру#Русагро#Владимир зотов#Сеть#Белгород#Кристина Семенчук#Пресс-служба#ГК Агро-Белогорье
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