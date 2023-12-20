Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:51

Published Сегодня, 17:51

Modified Сегодня, 20:15

Updated Сегодня, 20:15

Александр Сергиенко

«Взятки в природе нет»: как прошло заседание по делу экс-мэра Сергиенко в Белгороде?

20 декабря 2023, 17:51
Фото: vk.com/a_n_sergienko
Александр Сергиенко

В Белгороде начали разбирать дело в взятках бывшего главы Старого Оскола

В ноябре дело экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко, которого обвиняют в получении взяток, перенаправили на рассмотрение в Белгород. Журналистка Бел.Ру побывала на первом заседании в Свердловском районном суде.
Сюжет
Суд

Напомним, бывшего мэра Старого Оскола и экс-главу АО «Газпром газораспределение Белгород» и ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Александра Сергиенко обвиняют в семи эпизодах получения взятки в виде имущества и незаконных услуг имущественного характера на общую сумму 50 млн рублей в период с 2017 по 2021 годы.

Весной этого года его заключили под стражу, и сначала с этим делом разбирался старооскольский суд, но позже материалы дела по подсудности передали в Свердловский районный суд Белгорода. Корреспондент Бел.Ру побывала на заседании.

«Он не должен думать о том, как выжить»

Началось заседание, назначенное на 10 утра, с того, что не началось вовремя: родственники, адвокаты, представители СМИ и другие присутствующие ждали начала больше полутора часов. А когда мы наконец попали в зал суда, там уже разгоряченно спорили судья и адвокат о времени доставки подсудимого в здание суда.

«Белгородская зона является приграничной, на территории остался один изолятор, который всю область обслуживает. Поэтому подсудимых и так далее привозят так, как складывается очередь и обстоятельства. Суд в этом не виноват. Если какие-то претензии — к начальнику изолятора», — подчеркнула судья Волощенко.

Почему так горячо сторона защиты выступает по этому вопросу — стало ясно из ходатайства, с которым выступила адвокат Оксана Фабрая. Дело в том, что в 2022 году Александру Сергиенко пересадили трупную почку, кроме того, он страдает рядом тяжёлых заболеваний: хронической болезнью почек в терминальной стадии почечной недостаточности, сахарным диабетом второго типа, гипертонией третьей степени и другими. Чтобы новый орган не отторгался организмом, обвиняемый проходит иммуносупрессивную терапию, направленную на понижение иммунитета. Отсюда защита ходатайствует о создании в процессе судебных разбирательств условий, обеспечивающих выполнение медицинских норм и стандартов, чтобы сохранить жизнь и здоровье подсудимого.

Скорая помощьСкорая помощь
Скорая помощь
Фото: 1MI

Опираясь на множество законов и постановлений, адвокат рассказала, что Сергиенко нуждается в наблюдении врача-трансплантолога, нефролога, эндокринолога и уролога, а в СИЗО, где содержится экс-мэр, медпомощь по профилю урологии не оказывают. Также ему нужна специальная диета, «иначе он потеряет единственную почку, которая помогает его организму, и усугубится осложнение сахарного диабета второго типа, что может привести к тяжёлым последствиям, в том числе потере зрения». Условия содержания и доставки на заседания, по словам юриста, могут быть опасными для пониженного иммунитета Сергиенко.

Судья со скучающим видом слушала ходатайство, поторапливая адвоката словами: «А можно просто со ссылкой на закон без цитирования?». После и вовсе переключила внимание в сторону слушателей в зале суда. Двум представителям СМИ сделали замечание за то, что один из них записывал открытое заседание на диктофон, а другой вёл переписку в телефоне. Первому запретили вести запись, второму пригрозили не пустить в следующий раз на заседание за нарушение. Один из них — журналист Бел.Ру.

В итоге защита попросила суд обеспечить во время разбирательства лечебно-охранительный режим, необходимый Сергиенко, для сохранения его жизни и здоровья.

«Так я не поняла, что вы просите-то? Что вы хотите, что бы суд сделал?» — спросила судья.

Тогда в разговор вступил второй адвокат Владимир Горелик. Он пояснил, что, во-первых, суду нужно направить письмо в адрес руководства следственного изолятора об обеспечении доставки Сергиенко в ускоренном порядке, во-вторых, установить график заседаний — не чаще одного раза в неделю.

«Третье — у подсудимого есть право не только на жизнь и здоровье, но и на защиту, ему надо создать условия, чтобы он думал не о том, как выжить, а как защищаться в суде, какие вопросы задавать, выслушивать показания».
Владимир Горелик, адвокат

Сергиенко поддержал ходатайство, но прокурор попросила его отклонить и настояла на заседаниях не реже трёх раз в неделю. Тогда выступил сам обвиняемый. По его словам, в СИЗО, где он находится, нет даже его медицинской карты, не то что специалиста, который бы мог назначить лечение:

«Я вчера запросил медкарту свою, но её нет. Как это нет? И как мне читать постановление, где сказано, что все необходимые обследования и препараты предоставляются мне в полном объёме? Уже перевернули с ног на голову всё, тогда уже меня можно просто посадить — и судебное разбирательство окончено».
Александр Сергиенко, обвиняемый

Суд ходатайство отклонил, при этом учёл, что все заседания будут проходить до обеда, чтобы подсудимый не пропускал приём пищи.

СудСуд
Суд
Фото: 1MI

Дружба дружбой, а состав преступления — врозь

Дальше прокурор зачитывала обвинения. Из семи эпизодов, в которых обвиняют Александра Сергиенко, шесть связаны с частью 6 статьи 290 УК РФ, касающейся получением взятки в особо крупном размере.

Напомним, по версии следствия Александр Сергиенко покровительствовал компаниям Владимира Глазкрицкого и Дениса Гринякина: помогал им в получении документов на постройку и земельных участков в аренду. Первый — владелец компаний, занимающихся продажей топлива, — подарил Сергиенко иномарку за 3 миллиона рублей и закупил оборудование для стрелкового клуба сына экс-мэра, и всё это за помощь в размещении заправок в Старооскольском горокруге. Ему же Сергиенко мог помочь получить недостроенный ТЦ, включив за это в число собственников своего человека, пишет «Фонарь».

А Гринякину, как утверждают следователи, экс-мэр помог ускорить получение разрешения на постройку и введение в эксплуатацию школы в округе и госконтрактов на ремонт другой школы, а также строительство очистных сооружений. В свою очередь предприниматель благоустроил территорию спортклуба почти за 9 млн рублей и купил экс-мэру автомобиль за 8 млн.

Как утверждал сам подсудимый этой осенью, «обвинения подготовлены теми, с кем я дружил 15 лет». Доказательства этому нашли и адвокаты. Когда в сегодняшнем заседании должна была выступить сторона защиты, судья иронично сослалась на обеденное время и предложила объявить перерыв, но Сергиенко сказал, что 30-40 минут может «потерпеть».

В своём выступлении адвокат Горелик заявил о некоторых нестыковках в обвинении. Во-первых, по его мнению, отсутствует конкретика в действиях Сергиенко. Во-вторых, сторона обвинения не учитывает факт того, что подсудимый и два предпринимателя были друзьями, и никто не подумал, чем мотивировано заявление Глазкрицкого на своего лучшего друга. А о том, что он лучший друг Сергиенко, адвокат оговорился: «Мы вам представим много доказательств: вместе в отпуска, вместе дни рождения, все праздники, переписка — ну чуть ли не целуются».

Мотивация Глазкрицкого, по мнению защиты, была в том, что друзья поссорились: Сергиенко, будучи на тот момент главой АО «Газпром газораспределение Белгород», отказал Глазкрицкому в просьбе. Последний претендовал на субсидию для своего бизнеса в несколько десятков миллионов рублей, но подал документы с нарушениями и ему отказали. Обратившись за помощью к другу, он тоже получил отказ, и, по словам адвоката, «в кругу семьи заявил, что хочет отомстить».

С Гринякиным у экс-мэра тоже был конфликт — он высказывал претензии владельцу компании «Тисайд» из-за того, что тот плохо выполняет свои обязанности и в округе срываются контракты. А то, что он помог ускорить получение разрешения на постройку школы, по словам адвоката, «он исполнил распоряжение губернатора — пролоббировал строительство школы», и вообще в итоге разрешение это было выдано не «Тисайду», а другой компании. Да и как Сергиенко может быть взяткополучателем, если этому же Гринякину он занимал 40 тысяч долларов под расписку, считает юрист.

ДеньгиДеньги
Деньги
Фото: 1MI

Одним из главных и итоговым аргументом адвоката было то, что «взятки в природе нет», так как уголовное производство в отношении Гринякина и Глазкрицкого прекратили за отсутствием состава преступления — дачи взяток.

«Получается, у взяткодателей состава преступления нет, а у получателя состав есть. Это что, размен? Договорняк был у этих лиц со следователем, за то, что они его [Сергиенко] оговорили? Как это понимать?»
Владимир Горелик, адвокат

Как итог, защита и сам Сергиенко не говорят, что экс-мэр Старого Оскола полностью невиновен. Но, по их мнению, статья должна быть другой, а именно за незаконную предпринимательскую деятельность — ст. 289 УК РФ. С обвинением во взяточничестве Александр Сергиенко не согласен и так же аргументирует это дружескими взаимоотношениями с предпринимателями.

Следующее заседание назначено на 25 декабря. Бел.Ру будет так же следить за процессом.

В другом суде: дело против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко рассмотрят в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
«Развод» на 10 миллионов и встречи в бане: за что осудили двух юристов в Белгороде?Под Белгородом появился крематорий, а экс-мэру Старого Оскола выбрали судДружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
#Спецпроекты#Белгородская область#Старый Оскол#Судья#Суд#Обвинение#Преступление#Александр Сергиенко#Белгород#Взятки#Сергиенко#Екатерина Никулина#Адвокаты#Зал суда
Подпишитесь
Розовый налёт и приторный запах: белгородцы жалуются на соседство с «Мираторгом»
Сегодня, 13:22
«Прошу помощи»: владелец турагентств Халаимов рассказал, где сейчас находится
Сегодня, 15:24
Халаимов пообещал возобновить возвраты за оплаченные туры в течение двух недель
Сегодня, 14:58
Дмитрий Андреев о ситуации с Халаимовым: «Я не скрываюсь и ничего не воровал»
Сегодня, 15:16
Пора строить новый театр? Минкульт прокомментировал ситуацию с билетами в БГАДТ
Сегодня, 13:07