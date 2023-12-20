«Взятки в природе нет»: как прошло заседание по делу экс-мэра Сергиенко в Белгороде?

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 20:15
Updated Сегодня, 20:15
Напомним, бывшего мэра Старого Оскола и экс-главу АО «Газпром газораспределение Белгород» и ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Александра Сергиенко обвиняют в семи эпизодах получения взятки в виде имущества и незаконных услуг имущественного характера на общую сумму 50 млн рублей в период с 2017 по 2021 годы.
Весной этого года его заключили под стражу, и сначала с этим делом разбирался старооскольский суд, но позже материалы дела по подсудности передали в Свердловский районный суд Белгорода. Корреспондент Бел.Ру побывала на заседании.
Началось заседание, назначенное на 10 утра, с того, что не началось вовремя: родственники, адвокаты, представители СМИ и другие присутствующие ждали начала больше полутора часов. А когда мы наконец попали в зал суда, там уже разгоряченно спорили судья и адвокат о времени доставки подсудимого в здание суда.
«Белгородская зона является приграничной, на территории остался один изолятор, который всю область обслуживает. Поэтому подсудимых и так далее привозят так, как складывается очередь и обстоятельства. Суд в этом не виноват. Если какие-то претензии — к начальнику изолятора», — подчеркнула судья Волощенко.
Почему так горячо сторона защиты выступает по этому вопросу — стало ясно из ходатайства, с которым выступила адвокат Оксана Фабрая. Дело в том, что в 2022 году Александру Сергиенко пересадили трупную почку, кроме того, он страдает рядом тяжёлых заболеваний: хронической болезнью почек в терминальной стадии почечной недостаточности, сахарным диабетом второго типа, гипертонией третьей степени и другими. Чтобы новый орган не отторгался организмом, обвиняемый проходит иммуносупрессивную терапию, направленную на понижение иммунитета. Отсюда защита ходатайствует о создании в процессе судебных разбирательств условий, обеспечивающих выполнение медицинских норм и стандартов, чтобы сохранить жизнь и здоровье подсудимого.
Опираясь на множество законов и постановлений, адвокат рассказала, что Сергиенко нуждается в наблюдении врача-трансплантолога, нефролога, эндокринолога и уролога, а в СИЗО, где содержится экс-мэр, медпомощь по профилю урологии не оказывают. Также ему нужна специальная диета, «иначе он потеряет единственную почку, которая помогает его организму, и усугубится осложнение сахарного диабета второго типа, что может привести к тяжёлым последствиям, в том числе потере зрения». Условия содержания и доставки на заседания, по словам юриста, могут быть опасными для пониженного иммунитета Сергиенко.
Судья со скучающим видом слушала ходатайство, поторапливая адвоката словами: «А можно просто со ссылкой на закон без цитирования?». После и вовсе переключила внимание в сторону слушателей в зале суда. Двум представителям СМИ сделали замечание за то, что один из них записывал открытое заседание на диктофон, а другой вёл переписку в телефоне. Первому запретили вести запись, второму пригрозили не пустить в следующий раз на заседание за нарушение. Один из них — журналист Бел.Ру.
В итоге защита попросила суд обеспечить во время разбирательства лечебно-охранительный режим, необходимый Сергиенко, для сохранения его жизни и здоровья.
«Так я не поняла, что вы просите-то? Что вы хотите, что бы суд сделал?» — спросила судья.
Тогда в разговор вступил второй адвокат Владимир Горелик. Он пояснил, что, во-первых, суду нужно направить письмо в адрес руководства следственного изолятора об обеспечении доставки Сергиенко в ускоренном порядке, во-вторых, установить график заседаний — не чаще одного раза в неделю.
«Третье — у подсудимого есть право не только на жизнь и здоровье, но и на защиту, ему надо создать условия, чтобы он думал не о том, как выжить, а как защищаться в суде, какие вопросы задавать, выслушивать показания».
Владимир Горелик, адвокат
Сергиенко поддержал ходатайство, но прокурор попросила его отклонить и настояла на заседаниях не реже трёх раз в неделю. Тогда выступил сам обвиняемый. По его словам, в СИЗО, где он находится, нет даже его медицинской карты, не то что специалиста, который бы мог назначить лечение:
«Я вчера запросил медкарту свою, но её нет. Как это нет? И как мне читать постановление, где сказано, что все необходимые обследования и препараты предоставляются мне в полном объёме? Уже перевернули с ног на голову всё, тогда уже меня можно просто посадить — и судебное разбирательство окончено».
Александр Сергиенко, обвиняемый
Суд ходатайство отклонил, при этом учёл, что все заседания будут проходить до обеда, чтобы подсудимый не пропускал приём пищи.
Дальше прокурор зачитывала обвинения. Из семи эпизодов, в которых обвиняют Александра Сергиенко, шесть связаны с частью 6 статьи 290 УК РФ, касающейся получением взятки в особо крупном размере.
Напомним, по версии следствия Александр Сергиенко покровительствовал компаниям Владимира Глазкрицкого и Дениса Гринякина: помогал им в получении документов на постройку и земельных участков в аренду. Первый — владелец компаний, занимающихся продажей топлива, — подарил Сергиенко иномарку за 3 миллиона рублей и закупил оборудование для стрелкового клуба сына экс-мэра, и всё это за помощь в размещении заправок в Старооскольском горокруге. Ему же Сергиенко мог помочь получить недостроенный ТЦ, включив за это в число собственников своего человека, пишет «Фонарь».
А Гринякину, как утверждают следователи, экс-мэр помог ускорить получение разрешения на постройку и введение в эксплуатацию школы в округе и госконтрактов на ремонт другой школы, а также строительство очистных сооружений. В свою очередь предприниматель благоустроил территорию спортклуба почти за 9 млн рублей и купил экс-мэру автомобиль за 8 млн.
Как утверждал сам подсудимый этой осенью, «обвинения подготовлены теми, с кем я дружил 15 лет». Доказательства этому нашли и адвокаты. Когда в сегодняшнем заседании должна была выступить сторона защиты, судья иронично сослалась на обеденное время и предложила объявить перерыв, но Сергиенко сказал, что 30-40 минут может «потерпеть».
В своём выступлении адвокат Горелик заявил о некоторых нестыковках в обвинении. Во-первых, по его мнению, отсутствует конкретика в действиях Сергиенко. Во-вторых, сторона обвинения не учитывает факт того, что подсудимый и два предпринимателя были друзьями, и никто не подумал, чем мотивировано заявление Глазкрицкого на своего лучшего друга. А о том, что он лучший друг Сергиенко, адвокат оговорился: «Мы вам представим много доказательств: вместе в отпуска, вместе дни рождения, все праздники, переписка — ну чуть ли не целуются».
Мотивация Глазкрицкого, по мнению защиты, была в том, что друзья поссорились: Сергиенко, будучи на тот момент главой АО «Газпром газораспределение Белгород», отказал Глазкрицкому в просьбе. Последний претендовал на субсидию для своего бизнеса в несколько десятков миллионов рублей, но подал документы с нарушениями и ему отказали. Обратившись за помощью к другу, он тоже получил отказ, и, по словам адвоката, «в кругу семьи заявил, что хочет отомстить».
С Гринякиным у экс-мэра тоже был конфликт — он высказывал претензии владельцу компании «Тисайд» из-за того, что тот плохо выполняет свои обязанности и в округе срываются контракты. А то, что он помог ускорить получение разрешения на постройку школы, по словам адвоката, «он исполнил распоряжение губернатора — пролоббировал строительство школы», и вообще в итоге разрешение это было выдано не «Тисайду», а другой компании. Да и как Сергиенко может быть взяткополучателем, если этому же Гринякину он занимал 40 тысяч долларов под расписку, считает юрист.
Одним из главных и итоговым аргументом адвоката было то, что «взятки в природе нет», так как уголовное производство в отношении Гринякина и Глазкрицкого прекратили за отсутствием состава преступления — дачи взяток.
«Получается, у взяткодателей состава преступления нет, а у получателя состав есть. Это что, размен? Договорняк был у этих лиц со следователем, за то, что они его [Сергиенко] оговорили? Как это понимать?»
Владимир Горелик, адвокат
Как итог, защита и сам Сергиенко не говорят, что экс-мэр Старого Оскола полностью невиновен. Но, по их мнению, статья должна быть другой, а именно за незаконную предпринимательскую деятельность — ст. 289 УК РФ. С обвинением во взяточничестве Александр Сергиенко не согласен и так же аргументирует это дружескими взаимоотношениями с предпринимателями.
Следующее заседание назначено на 25 декабря. Бел.Ру будет так же следить за процессом.