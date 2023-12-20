«Взятки в природе нет»: как прошло заседание по делу экс-мэра Сергиенко в Белгороде?

С Гринякиным у экс-мэра тоже был конфликт — он высказывал претензии владельцу компании «Тисайд» из-за того, что тот плохо выполняет свои обязанности и в округе срываются контракты. А то, что он помог ускорить получение разрешения на постройку школы, по словам адвоката, «он исполнил распоряжение губернатора — пролоббировал строительство школы», и вообще в итоге разрешение это было выдано не «Тисайду», а другой компании. Да и как Сергиенко может быть взяткополучателем, если этому же Гринякину он занимал 40 тысяч долларов под расписку, считает юрист.