«Мы ему доверяли»: Матвей Халаимов дал комментарий о ситуации, произошедшей с отцом

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:34
Матвей рассказал, что отец мог взять его банковскую карту. Если же получал отказы на свою просьбу, то становился раздражённым, «мог психовать». Что касается причин, ставших основой произошедшей ситуации с деньгами не только клиентов турфирм, молодой человек их назвать и объяснить, даже просто предположив, не может.
«На карту приходили переводы от туристов по оплаченным турам, то есть, по работе. Он говорил, что это деньги на оплату заявок. Но никто из нас не подозревал, что это закончится таким образом. В основном, естественно, мы ему доверяли. Он ужасно поступил, подло».
Матвей Халаимов, сын Александра Халаимова
Юноша рассказывает, что со временем всё-таки стал замечать странное поведение отца. Александр Халаимов вёл себя якобы не совсем привычно в последнее время. Сам Матвей объяснял для себя это переживаниями и стрессом из-за работы.
Матвей поделился, что многие люди, которые связываются с их семьёй, относятся с пониманием, но всё же не все. От пострадавших клиентов приходят угрозы и лично молодому человеку. Угрозы физической расправы и угрозы связями, которые якобы помогут посадить Матвея Халаимова в тюрьму.
«Теперь приходится всё объяснять за отца, хотя я вообще не причастен».
Матвей Халаимов, сын Александра Халаимова
На данный момент сын Халаимова не поддерживает связь с отцом и не знает, где тот сейчас находится. Однако до этого Александр писал Матвею и записывал видеосообщения, чтобы сказать, что «он жалеет о своих поступках».
В последний раз молодой человек видел Александра Халаимова в первой половине декабря в одном из офисов в «МегаГринне», рассказал он журналистке Бел.Ру. Он проходил мимо и решил зайти, чтобы поздороваться и пообщаться с сотрудниками, т. к. все они друг друга знают и вместе неоднократно работали. Немного позже подошёл и Александр.
Матвей говорит, что сам в турах участвовал в качестве сопровождающего. Также сопровождал автобусные туры и экскурсии туристов. Как рассказывает, его работой все были довольны. Также он обучал и помогал другим сопровождающим. Официальной должности подросток не имел.
В совершенно другом ключе молодой человек отзывается о Дмитрии Андрееве, своём дяде:
«Каждый раз, в любой трудный момент он вместе с нами. Я так понимаю, что отец не совсем может ответить за свои ошибки. Всё это время он не обвинял Дмитрия, не было к нему никаких вопросов. Когда всё это случилось, вот, указал и на него. Сейчас Дмитрий находится в нашей квартире, оберегает и помогает. И он нас не бросал».
Напомним, ранее Александр Халаимов заявил, что его подставили, а до конца лета 2022 года финансовыми вопросами туристических агентств занимался Дмитрий Андреев, который оставил значительную «дыру в кассе агентства» и объявил о своём уходе. Предприниматель отметил, что после ухода с должности Дмитрий Андреев якобы продолжал вести торговлю на бирже и криптобирже средствами из оборота агентства.
Журналистка Бел.Ру обратилась к мужчине за комментарием. Как тот утверждает, всё было не так.