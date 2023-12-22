«Мы ему доверяли»: Матвей Халаимов дал комментарий о ситуации, произошедшей с отцом

В последний раз молодой человек видел Александра Халаимова в первой половине декабря в одном из офисов в «МегаГринне», рассказал он журналистке Бел.Ру. Он проходил мимо и решил зайти, чтобы поздороваться и пообщаться с сотрудниками, т. к. все они друг друга знают и вместе неоднократно работали. Немного позже подошёл и Александр.