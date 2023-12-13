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Документы

На доли Зотова и Ковалёвой в «Агро-Белогорье» наложили арест по иску «Русагро»

13 декабря 2023, 13:35
Фото: Midjourney
Документы

Суд наложил арест на доли владельцев 77,5% ГК «Агро-Белогорье»

Соответствующее решение принял арбитражный суд. У участников дела есть возможность обжаловать определение.

Арбитражный суд Белгородской области рассмотрел заявление Группы компаний «Русагро» к Владимиру Зотову и Ларисе Ковалёвой. ГК требовала обязать их заключить с ней договор об учреждении юрлица и соглашение об осуществлении прав участников юрлица.

Вместе с тем истец направил ходатайство о принятии обеспечительных мер. Речь идёт о:

  • запрете белгородскому УФНС осуществлять регистрационные действия в отношении ООО «ГК Агро-Белогорье» в связи с изменением состава участников общества;
  • аресте долей в уставном капитале (УК) компании, принадлежащих Владимиру Зотову (72,5%) и Ларисе Ковалёвой (5%);
  • запрете Зотову и Ковалёвой использовать доли в УК ООО «ГК Агро-Белогорье» для принятия корпоративных решений, связанных с заключением сделок по заимствованию денег, обременению имущества и неимущественных прав, предоставлению и получению ими займов, финансовых гарантий и ценных бумаг в отношениях с третьими лицами, распоряжению долями и акциями, принадлежащими «Агро-Белогорью».

В обосновании иска «Русагро» указало, что 4 декабря в налоговый орган поступило заявление о госрегистрации изменений, внесённых в учредительный документ юрлица. При этом о вносимых изменениях истцу как участнику ООО «Агро-Белогорье» информацию не предоставили.

В арбитражном суде указали, что в нарушение соглашения в отношении ООО «ГК Агро-Белогорье» регистрируются изменения корпоративного характера, что может повлечь «необратимые последствия».

В итоге Арбитражный суд Белгородской области полностью удовлетворил требования «Русагро» по обеспечению иска. Документ датирован 11 декабря. Выдан исполнительный лист.

Указано, что определение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения.

Следующее заседание по делу назначено на 25 января 2024 года.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Группе компаний «Русагро» принадлежит 22,5% ГК «Агро-Белогорье».

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