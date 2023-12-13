На доли Зотова и Ковалёвой в «Агро-Белогорье» наложили арест по иску «Русагро»

В обосновании иска «Русагро» указало, что 4 декабря в налоговый орган поступило заявление о госрегистрации изменений, внесённых в учредительный документ юрлица. При этом о вносимых изменениях истцу как участнику ООО «Агро-Белогорье» информацию не предоставили.