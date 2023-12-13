На доли Зотова и Ковалёвой в «Агро-Белогорье» наложили арест по иску «Русагро»

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Арбитражный суд Белгородской области рассмотрел заявление Группы компаний «Русагро» к Владимиру Зотову и Ларисе Ковалёвой. ГК требовала обязать их заключить с ней договор об учреждении юрлица и соглашение об осуществлении прав участников юрлица.
Вместе с тем истец направил ходатайство о принятии обеспечительных мер. Речь идёт о:
В обосновании иска «Русагро» указало, что 4 декабря в налоговый орган поступило заявление о госрегистрации изменений, внесённых в учредительный документ юрлица. При этом о вносимых изменениях истцу как участнику ООО «Агро-Белогорье» информацию не предоставили.
В арбитражном суде указали, что в нарушение соглашения в отношении ООО «ГК Агро-Белогорье» регистрируются изменения корпоративного характера, что может повлечь «необратимые последствия».
В итоге Арбитражный суд Белгородской области полностью удовлетворил требования «Русагро» по обеспечению иска. Документ датирован 11 декабря. Выдан исполнительный лист.
Указано, что определение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения.
Следующее заседание по делу назначено на 25 января 2024 года.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Группе компаний «Русагро» принадлежит 22,5% ГК «Агро-Белогорье».