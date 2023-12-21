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Тревожные белгородцы переживают из-за цен на свинину и «раздачи повесток на дорогах»

Тревожные белгородцы переживают из-за цен на свинину и «раздачи повесток на дорогах»

21 декабря 2023, 15:30
Фото: Midjourney
Белгородская область стала одним из самых встревоженных регионов РФ. И это неудивительно: сейчас, например, жители региона переживают из-за цен на свинину и недавно появившегося в Сети фейка.

Тревожные белгородцы

Белгородская область вошла в тройку самых встревоженных российских регионов. Средний индекс тревожности на 2023 год составил 246,69. Беспокоили белгородцев, как правило, диверсии, рост цен и ход спецоперации.

Сильнее белгородцев переживают только москвичи. Средний индекс встревоженности в столице составил 642,05. Ещё в тройке лидеров — Севастополь. Показатель там равняется 226,45.

В 2023 году в числе самых встревоженных регионов России оказались Брянская область, Крым, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская, Курская и Новосибирская области.

Россияне, по сравнению с прошлым годом, стали меньше нервничать по поводу СВО, однако к их тревогам добавились ограничения на искусственное прерывание беременности, отравления, природные катаклизмы и наступление нейросетей. Тем не менее в 2023 году уровень тревожности у населения снизился — с 21394,68 до 11754,02.

В прошлом году Белгородская область тоже была в числе самых встревоженных регионов, однако тогда она была на шестом месте. Самыми тревожными были москвичи и петербуржцы, а куряне оказались на третьем месте.

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Переживания за цены

Белгородцы начали переживать по поводу цен на свинину после заявления губернатора Вячеслава Гладкова. Ранее стало известно, что белгородскую свинину начнут возить в Китай. Соответствующий договор подписали правительства России и КНР. Гладков уверен, что это позволит Белгородской области выйти на новые рынки.

Однако белгородцев эта новость не обрадовала, поскольку они переживают, что цены на мясо после поставок в Китай вырастут. Житель региона привёл в пример ситуацию с куриными яйцами, которые сильно подорожали, несмотря на наличие в регионе птицефабрик. Он предположил, что свинина либо исчезнет с полок магазинов, либо «будет стоить как крыло самолёта».

Белгородцев поспешили успокоить в региональном минсельхозе. По словам главы ведомства Андрея Антоненко, заключённые договоры о поставках на китайский рынок не повлияют на обеспечение потребности населения региона в свинине. Он добавил, что договоры удорожания мяса не вызовут.

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Очередной фейк

В Сети снова распространяют фейки о Белгородской области. На этот раз о том, что в регионе якобы появятся блокпосты на дорогах, а мужчинам призывного возраста будут раздавать повестки.

В интернете опубликовали постановление от лица областного правительства. В «документе» указано, что на главных дорогах области должны появиться контрольные блокпосты, которые нужны «для пресечения проникновения вражеских диверсионных групп». Однако на этом авторы фейка не остановились и добавили в постановление графу по поводу повесток. Белгородские военкоматы якобы обязали их раздавать и проверять авто.

Вся эта информация не соответствует действительности. Указанного постановления на сайте правительства региона нет.

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#Белгородская область#Свинина#Мясо#Цены#Китай#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Итоги дня#Фейки#Андрей Антоненко#Тревожность
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