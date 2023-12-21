Тревожные белгородцы переживают из-за цен на свинину и «раздачи повесток на дорогах»

Россияне, по сравнению с прошлым годом, стали меньше нервничать по поводу СВО, однако к их тревогам добавились ограничения на искусственное прерывание беременности, отравления, природные катаклизмы и наступление нейросетей. Тем не менее в 2023 году уровень тревожности у населения снизился — с 21394,68 до 11754,02.