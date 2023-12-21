В белгородском минсельхозе ответили, изменятся ли цены на мясо после поставок в Китай

«А цены на свинину для жителей области будут взвинчены до беспредела? Нам это не нравится! Яйца дорожают, несмотря на то, что на каждом поле построены птичники. А яиц простой обыватель купить не может. Вот и со свининой будет то же самое. Исчезнет она с прилавков или будет стоить как крыло самолёта», — пишет житель региона.