В белгородском минсельхозе ответили, изменятся ли цены на мясо после поставок в Китай

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Накануне стало известно, что свинину из Белгородской области начнут возить в Китай. Это вызвало у белгородцев обеспокоенность. Некоторые жители региона переживают, что мясо теперь «будет стоить как крыло самолёта».
К властям обратился белгородец. Он привёл в пример куриные яйца, которые существенно подорожали, несмотря на то, что в регионе работают птичники. Он считает, что аналогично вырасти в цене может и свинина.
«А цены на свинину для жителей области будут взвинчены до беспредела? Нам это не нравится! Яйца дорожают, несмотря на то, что на каждом поле построены птичники. А яиц простой обыватель купить не может. Вот и со свининой будет то же самое. Исчезнет она с прилавков или будет стоить как крыло самолёта», — пишет житель региона.
Похожий комментарий написал другой белгородец. После новости о поставках в Китай он посчитал, что свинина будет слишком дорогой.
Белгородцев попытались успокоить в региональном минсельхозе.
Заключённые договоры о поставках свинины на рынок Китая не повлияют на обеспечение потребности населения региона данным видом продукта.
Андрей Антоненко, министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области
Однако ответ чиновника белгородцев не удовлетворил. Один из комментаторов добавил, что речь идёт не о количестве продукции, а о росте её цены для населения. Он уверен, что свинина для китайцев будет дешевле. Однако Антоненко заверил, что заключённые договоры не вызовут удорожания мяса.
Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что свинину из Белгородской области будут возить в Китай. Договор о поставках подписали правительства РФ и Китайской Народной Республики. Глава региона уверен, что это позволит Белгородской области выйти на новые рынки.
Также ранее сообщалось, что годовая инфляция в области увеличилась до 6,84%. В связи с этим подорожали мясо птицы и яйца. Аналогично выросла в цене и мясная продукция.