Из Белгородской области в Китай увезут свинину

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, российскую свинину поставят в Китай. Соответствующий договор подписали правительства двух стран. Китай в свою очередь является крупнейшим потребителем свинины в мире.
Что это значит для Белгородской области? Это означает то, что мы как крупнейший производитель свинины в стране теперь получаем возможность выйти на новые рынки.
Вячеслав Гладков
Оптово-распределительный центр в Корочанском районе может одновременно хранить более 25 тыс. тонн готовой продукции. Именно он станет главным центром по поставкам свинины в Китай.
Напомним, что ранее 210 тыс. тонн белгородской животноводческой продукции отправили за границу. Корма и кормовые добавки, молочная продукция, мясо и инкубационные яйца вывезли в страны Евросоюза, Китай и другие государства.