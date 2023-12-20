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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Свинина

Из Белгородской области в Китай увезут свинину

20 декабря 2023, 09:23
Фото: 1MI
Свинина

Белгородская область будет снабжать Китай свининой

Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Глава региона отметил, что договор о поставках подписали правительства РФ и Китайской Народной Республики.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, российскую свинину поставят в Китай. Соответствующий договор подписали правительства двух стран. Китай в свою очередь является крупнейшим потребителем свинины в мире.

Что это значит для Белгородской области? Это означает то, что мы как крупнейший производитель свинины в стране теперь получаем возможность выйти на новые рынки.
Вячеслав Гладков

Оптово-распределительный центр в Корочанском районе может одновременно хранить более 25 тыс. тонн готовой продукции. Именно он станет главным центром по поставкам свинины в Китай.

Напомним, что ранее 210 тыс. тонн белгородской животноводческой продукции отправили за границу. Корма и кормовые добавки, молочная продукция, мясо и инкубационные яйца вывезли в страны Евросоюза, Китай и другие государства.

Из Белгородской области в другие страны увозят жир, кишечное сырьё и яйца
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#Белгородская область#Экономика#Свинина#Корочанский район#Поставки#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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