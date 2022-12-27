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Белгородская область оказалась в десятке самых встревоженных регионов

Сегодня, 10:35
Фото: 1MI
Регион в Центральном Черноземье обходит только Курская область, которая замыкает тройку лидеров. Больше всего тревожатся москвичи, говорится в исследовании портала КРОС.
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Белгородская область оказалась шестой в рейтинге регионов, основанном на «Национальном индексе тревожностей». Среди регионов Центрального Черноземья Белгородчину обходит только Курская область, занявшая третье место.

Самыми тревожными оказались москвичи и жители Санкт-Петербурга. Четвёртое и пятое места — у Бурятии и Севастополя. Также в десятку вошли Архангельская, Ярославская, Брянская области и Забайкалье.

Как объяснили специалисты, во «встревоженных» регионах среднее арифметическое значение суммарного индекса значительно выше, чем в остальных субъектах РФ. Люди в указанных областях реагируют более остро на потенциально тревожные события.

Интересно, что в Москве индекс составил 3119,02, в то время как у остальных «тревожных» регионов этот показатель значительно ниже. Для сравнения: в Белгородской области он немногим превысил 445.

Фото: www.cros.ru
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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Подсчёт#Индекс#Рейтинг#Тревога
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