Белгородская область оказалась в десятке самых встревоженных регионов

Белгородская область оказалась шестой в рейтинге регионов, основанном на «Национальном индексе тревожностей». Среди регионов Центрального Черноземья Белгородчину обходит только Курская область, занявшая третье место.
Самыми тревожными оказались москвичи и жители Санкт-Петербурга. Четвёртое и пятое места — у Бурятии и Севастополя. Также в десятку вошли Архангельская, Ярославская, Брянская области и Забайкалье.
Как объяснили специалисты, во «встревоженных» регионах среднее арифметическое значение суммарного индекса значительно выше, чем в остальных субъектах РФ. Люди в указанных областях реагируют более остро на потенциально тревожные события.
Интересно, что в Москве индекс составил 3119,02, в то время как у остальных «тревожных» регионов этот показатель значительно ниже. Для сравнения: в Белгородской области он немногим превысил 445.