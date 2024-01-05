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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Жителям Белгорода помогут уехать в более безопасное место

Жителям Белгорода помогут уехать в более безопасное место

5 января 2024, 13:32
Фото: 1MI
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что желающих выехать из города могут разместить в ПВР в Старом Осколе и Губкине.

Глава региона отметил, что ситуация в областном центре «продолжает оставаться непростой». Многие белгородцы переживают за своё имущество, и в первую очередь за собственную жизнь и жизнь своих близких. По словам Гладкова, уже несколько семей перевезли из Белгорода в другое, более безопасное место.

Все, кто желает выехать из города, могут также обратиться к властям через приёмную губернатора или мэра Валентина Демидова, или по номерам «122», «112» и сообщить о готовности к переезду. Им помогут переехать в ПВРы в Старом Осколе и Губкине.

«Вы будете находиться там столько времени, сколько это будет необходимо. Не хватит мест в наших пунктах временного размещения — буду обращаться к своим коллегам, губернаторам других регионов, чтобы они оказали нам помощь».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, ранее такую помощь власти оказывали жителям Шебекинского горокруга, которые хотели вывезти свою семью с приграничной территории. Этим летом во время сильных обстрелов шебекинцев отправляли в том числе в ПВРы Белгорода. А некоторых вывозили в другие регионы, где они по итогу остались работать и жить.

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#Старый Оскол#Губкин#Помощь#Новости Белгорода#Переезд#Белгород#Екатерина Никулина#СВО#Пвр
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