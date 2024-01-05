Жителям Белгорода помогут уехать в более безопасное место

Глава региона отметил, что ситуация в областном центре «продолжает оставаться непростой». Многие белгородцы переживают за своё имущество, и в первую очередь за собственную жизнь и жизнь своих близких. По словам Гладкова, уже несколько семей перевезли из Белгорода в другое, более безопасное место.