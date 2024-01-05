Жителям Белгорода помогут уехать в более безопасное место

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Глава региона отметил, что ситуация в областном центре «продолжает оставаться непростой». Многие белгородцы переживают за своё имущество, и в первую очередь за собственную жизнь и жизнь своих близких. По словам Гладкова, уже несколько семей перевезли из Белгорода в другое, более безопасное место.
Все, кто желает выехать из города, могут также обратиться к властям через приёмную губернатора или мэра Валентина Демидова, или по номерам «122», «112» и сообщить о готовности к переезду. Им помогут переехать в ПВРы в Старом Осколе и Губкине.
«Вы будете находиться там столько времени, сколько это будет необходимо. Не хватит мест в наших пунктах временного размещения — буду обращаться к своим коллегам, губернаторам других регионов, чтобы они оказали нам помощь».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, ранее такую помощь власти оказывали жителям Шебекинского горокруга, которые хотели вывезти свою семью с приграничной территории. Этим летом во время сильных обстрелов шебекинцев отправляли в том числе в ПВРы Белгорода. А некоторых вывозили в другие регионы, где они по итогу остались работать и жить.