В Белгороде спад, а в Старом Осколе рост: продажа и аренда коммерческой недвижимости

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Предложения продажи коммерческой недвижимости в Белгородской области упали. К началу зимы по области их насчитывалось 654, а в Белгороде — 235. Для сравнения, в прошлом месяце их число достигало 740 и 291 соответственно.
С января 2023 года офферов по коммерческой недвижимости становилось больше с каждым месяцем (рост по области с 703 до 716, по Белгороду — с 345 до 360), однако в мае начался спад, после которого объём предложений развивался скачками и в итоге упал.
Что касается аренды, то в областном центре за последние полгода отмечается всё то же падение офферов. Со 107 до 85 к декабрю. За тот же период немного увеличились предложения на территории Старого Оскола — с 61 до 65.
Предложения коммерческой аренды встречаются и в Губкине, Шебекино, Строителе, Новом Осколе. В последнем подобные офферы на какое-то время пропадали и стали вновь активными только с марта прошлого года. То же самое касается Строителя и Шебекино. Только активность началась с октября 2020 года, ноября того же года соответственно. В этом отношении Губкин более нестабилен.
Ранее незначительное количество предложений по коммерческой недвижимости можно было наблюдать также в Алексеевке, Валуйках и Бирюче. С сентября 2022 года, июля того же года данные по Алексеевке и Валуйках отсутствуют. С января 2019 года и до декабря 2023 года предложений в Бирюче обнаружено только три. Это период с апреля по июнь текущего года.
Упали и офферы по продаже и аренде в области таунхаусов. Сокращаться они стали уже с середины 2023 года. Особенно ярко это проявилось в апреле. В то же время предложения об аренде практически отсутствуют, за исключением одного случая — в самом Белгороде.