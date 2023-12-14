В Белгороде спад, а в Старом Осколе рост: продажа и аренда коммерческой недвижимости

Ранее незначительное количество предложений по коммерческой недвижимости можно было наблюдать также в Алексеевке, Валуйках и Бирюче. С сентября 2022 года, июля того же года данные по Алексеевке и Валуйках отсутствуют. С января 2019 года и до декабря 2023 года предложений в Бирюче обнаружено только три. Это период с апреля по июнь текущего года.