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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

обстрел Белгорода

Общественный совет будет распределять помощь пострадавшим при обстреле Белгорода

2 января 2024, 08:09
Фото: Фонарь
обстрел Белгорода
В совет войдут видные общественные деятели, его состав Вячеслав Гладков пообещал опубликовать 2 января.

В Белгороде создадут общественный совет, который будет распределять поступающую помощь семьям погибших и раненных при обстреле города 30 декабря. Гладков рассказал, что поступает много обращений о том, каким образом лучше помочь пострадавшим. В распределении помощи будут принимать участие представители общественности и духовенства.

Состав совета должны обнародовать днём 2 января.

«Сегодня после обеда мы опубликуем состав совета и регламент работы. Предоставим всю необходимую информацию, контакты семей пострадавших, семей, где есть погибшие. Я думаю, что эти люди, которые пользуются заслуженным авторитетом, примут правильные решения», — рассказал Гладков в утреннем обращении.

На утро 2 января установлено 25 погибших при атаке на Белгород 30 декабря. 109 человек получили ранения. Семьям погибших выплатят по 3 млн рублей, раненые со средним и тяжким ущербом здоровью получат по 500 тысяч рублей.

Родственники погибших при обстреле Белгорода получат по 3 млн рублей
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