Общественный совет будет распределять помощь пострадавшим при обстреле Белгорода

В Белгороде создадут общественный совет, который будет распределять поступающую помощь семьям погибших и раненных при обстреле города 30 декабря. Гладков рассказал, что поступает много обращений о том, каким образом лучше помочь пострадавшим. В распределении помощи будут принимать участие представители общественности и духовенства.