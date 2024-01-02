Общественный совет будет распределять помощь пострадавшим при обстреле Белгорода

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В Белгороде создадут общественный совет, который будет распределять поступающую помощь семьям погибших и раненных при обстреле города 30 декабря. Гладков рассказал, что поступает много обращений о том, каким образом лучше помочь пострадавшим. В распределении помощи будут принимать участие представители общественности и духовенства.
Состав совета должны обнародовать днём 2 января.
«Сегодня после обеда мы опубликуем состав совета и регламент работы. Предоставим всю необходимую информацию, контакты семей пострадавших, семей, где есть погибшие. Я думаю, что эти люди, которые пользуются заслуженным авторитетом, примут правильные решения», — рассказал Гладков в утреннем обращении.
На утро 2 января установлено 25 погибших при атаке на Белгород 30 декабря. 109 человек получили ранения. Семьям погибших выплатят по 3 млн рублей, раненые со средним и тяжким ущербом здоровью получат по 500 тысяч рублей.