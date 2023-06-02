В ПВР в Белгороде продолжают приезжать жители Шебекино и приграничья

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Второй день жители Шебекино и приграничных населённых пунктов покидают свои дома, отправляясь в пункты временного размещения. Журналисты Бел.Ру вновь посетили один из них на территории «Белгород-Арены». Среди изменений — увеличение числа правоохранителей, которые дежурят около входа.
Также в холле спортобъекта появились стулья для людей при ожидании регистрации. При этом меньше белгородцев не становится. Они приезжают как на личных авто, так и на автобусах.
Сегодня, 2 июня, также в ПВР работали представители Красного креста. Они принимают от шебекинцев заявления на выплаты. Также оказывают психологическую помощь. Стоит отметить, что на первом этаже «Белгород-Арены» появилась отдельная стойка психологической помощи.
Работали в ПВР и заместители главы региона. Журналисты Бел.Ру заметили министра социальной защиты Елену Батанову и министра культуры Константина Курганского. Также на месте был руководитель управлении ГОЧС Белгорода Николай Лебедев.
Заметно больше стало детей. Для них организовали мини-зону с аквагримом. Также привезли книги и раскраски. Людям выдают воду и еду. Что касается свободных коек, их практически не осталось.
Напомним, как ранее заявил глава региона Вячеслав Гладков, более 2,5 тысяч человек находится в пунктах временного размещения в Белгородской области.