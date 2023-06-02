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В ПВР в Белгороде продолжают приезжать жители Шебекино и приграничья

2 июня 2023, 14:16
Фото: Bel.ru
Журналисты Бел.Ру вновь посетили пункт временного размещения на территории «Белгород-Арены». Регистрация людей не прекращается. Появился пункт Красного креста и стойка психологической помощи.
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Пвр

Второй день жители Шебекино и приграничных населённых пунктов покидают свои дома, отправляясь в пункты временного размещения. Журналисты Бел.Ру вновь посетили один из них на территории «Белгород-Арены». Среди изменений — увеличение числа правоохранителей, которые дежурят около входа.

Также в холле спортобъекта появились стулья для людей при ожидании регистрации. При этом меньше белгородцев не становится. Они приезжают как на личных авто, так и на автобусах.

Сегодня, 2 июня, также в ПВР работали представители Красного креста. Они принимают от шебекинцев заявления на выплаты. Также оказывают психологическую помощь. Стоит отметить, что на первом этаже «Белгород-Арены» появилась отдельная стойка психологической помощи.

Работали в ПВР и заместители главы региона. Журналисты Бел.Ру заметили министра социальной защиты Елену Батанову и министра культуры Константина Курганского. Также на месте был руководитель управлении ГОЧС Белгорода Николай Лебедев.

Заметно больше стало детей. Для них организовали мини-зону с аквагримом. Также привезли книги и раскраски. Людям выдают воду и еду. Что касается свободных коек, их практически не осталось.

Напомним, как ранее заявил глава региона Вячеслав Гладков, более 2,5 тысяч человек находится в пунктах временного размещения в Белгородской области.

Шебекинцев, которые сейчас находятся в ПВР, переселят в более комфортные условия
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#Кристина Семенчук#Пвр#Шебекино#Приграничье#СВО#Общество#Новости Белгорода#Эксклюзив#Шебекинский горокруг#Белгород
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