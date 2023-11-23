Гладков заявил, что основная часть уехавших белгородцев вернулась домой

Но есть и семьи, которые трудоустроились и остались в других регионах, например, в Тамбовской области. Гладков назвал это потерей для Белгородской области и подчеркнул, что с ними пытались работать, однако они требуют гарантий, что обстрелов не будет. Этого, конечно, никто гарантировать не может.