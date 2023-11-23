Гладков заявил, что основная часть уехавших белгородцев вернулась домой

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
На пресс-конференции Вячеславу Гладкову задали вопрос о том, сколько уехавших белгородцев вернулись в свою область и какая работа ведётся в этом направлении. Точную цифру губернатор не назвал, но «основная часть вернулась». По его словам, небольшое количество жителей ещё находятся в ПВР в Московской и Тульской областях.
Но есть и семьи, которые трудоустроились и остались в других регионах, например, в Тамбовской области. Гладков назвал это потерей для Белгородской области и подчеркнул, что с ними пытались работать, однако они требуют гарантий, что обстрелов не будет. Этого, конечно, никто гарантировать не может.
Что касается возвращения из ПВР, глава региона отметил, что жильё для жителей Журавлёвки и Нехотеевки строят, но добавляются и другие населённые пункты, в которые белгородцы не хотят возвращаться:
С 26 февраля 2022 года увозили на 2-3 дня — они до сих пор живут в гостинице в Белгороде. Строим жильё. Сейчас есть другие жители из Шебекино и Новой Таволжанки. Бывают обращения: «Заберите квартиру в Шебекино и дайте нам в Белгороде или Старом Осколе».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области