Раненому в результате ночного обстрела жителю Белгорода сделали операцию

Всего в московских и белгородских медучреждениях сейчас находятся 74 пострадавших, из них 20 — в реанимации в Москве. Тех, кто проходит лечение в регионе, посещают волонтёры. Они оказывают моральную и психологическую поддержку, а также передают рисунки от детей из многодетных семей.