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Published Сегодня, 06:20

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Updated Сегодня, 06:40

Скорая помощь

Раненому в результате ночного обстрела жителю Белгорода сделали операцию

5 января 2024, 06:20
Фото: 1MI
Скорая помощь
Одному из пострадавших белгородцев этой ночью провели операцию. Об этом сообщил губернатор Гладков в утреннем обращении.

Этой ночью Белгород вновь подвергся обстрелу со стороны Украины. Было ранено два человека — один получил осколочное ранение предплечья, другой — голени. Оба были доставлены в горбольницу №2. Первому медики провели операцию — достали осколок из плеча. У второго раненого, по словам губернатора, более лёгкие последствия. Во время утреннего осмотра ему назначат лечение.

Всего в московских и белгородских медучреждениях сейчас находятся 74 пострадавших, из них 20 — в реанимации в Москве. Тех, кто проходит лечение в регионе, посещают волонтёры. Они оказывают моральную и психологическую поддержку, а также передают рисунки от детей из многодетных семей.

Напомним, этой ночью над Белгородом сбили 10 украинских ракет «Ольха». По предварительной информации от мэра, в многоквартирных домах выбило более 130 окон, повреждено более 30 автомобилей. В Белгородском районе посекло кровлю и также пострадал автомобиль.

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