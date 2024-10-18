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Операция

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В ноге — неразорвавшийся снаряд: в Белгородской области провели уникальную операцию
18 октября, 13:48
Уехала на ногах, приехала в гробу: белгородка умерла в Москве перед операцией
15 октября, 08:14
Пострадавшей после утреннего обстрела белгородке, скорее всего, ампутируют руку
16 сентября, 06:31
Семь операций, кома, ИВЛ: семья пострадавшего белгородца не может получить выплату
13 сентября, 11:05
Гибель молодой пары, запрет на въезд в приграничье и скандал с диорамой: итоги недели
19 июля, 19:05
Пострадавший в Шебекино 16-летний подросток находится в реанимации
12 июля, 13:43
3D-технологии, лазер и другие: хирург рассказал, как спасали жизнь и голос белгородца
22 апреля, 05:01
Белгородец рассказал, как потерял кисть и голос после обстрела 30 декабря
19 апреля, 13:51
«Охота на „Вампиров“ дала о себе знать». Полковник — о временном затишье в Белгороде
12 апреля, 13:21
Слышал голоса в голове: преступник напал с ножом на губернатора Чибиса
Губернатора Мурманской области хотели зарезать. Стало известно, при каких обстоятельствах это произошло и кто напал на главу региона.
5 апреля, 05:29
«Близнец» нашёлся! Как работники Металлоинвеста спасают тяжело больных людей
27 марта, 12:32
Секрет: в полиции не рассказали о ходе следствия по нападению на мужчину в баре
13 марта, 14:10
Раненному в результате ночного обстрела жителю Белгорода сделали операцию
5 января, 06:20
2023
Встала уже на второй день: белгородка рассказала о реабилитации после 3D-лапароскопии
8 ноября 2023, 09:04
Углекислый газ и две камеры в животе: белгородский хирург рассказал о 3D-лапароскопии
7 ноября 2023, 07:31
Впервые за четыре года: в Белгороде провели уникальную операцию
7 ноября 2023, 07:08
Стало известно состояние раненной при обстреле белгородки
27 сентября 2023, 06:23
Двоим раненным при обстреле белгородцам сделали операции: один — в тяжёлом состоянии
10 августа 2023, 10:38
Стало известно о состоянии пострадавших после атаки ВСУ на посёлок Шамино белгородцев
18 июля 2023, 13:49
Стало известно состояние пострадавшего от мины «лепесток» белгородца
19 мая 2023, 13:55

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