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Posted Вчера, 21:31

Published Вчера, 21:31

Modified Вчера, 21:33

Updated Вчера, 21:33

Над Белгородом система ПВО сбила 10 украинских ракет

Над Белгородом сбили 10 ракет: есть последствия и пострадавшие

4 января 2024, 21:31
Фото: Bel.ru

Над Белгородом система ПВО сбила 10 украинских ракет

Пострадали двое мужчин. У одного осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Над Белгородом и районом система ПВО сбила 10 ракет на подлёте к городу. По данным Минобороны РФ, над областью уничтожили 10 ракет «Ольха».

По предварительным данным, пострадали двое человек. У одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — голени. Их отвезли в горбольницу №2. Вся необходимая медпомощь им оказывается.

Помимо этого, в городе есть повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда рядом с многоэтажкой были выбиты окна в нескольких квартирах, также повреждения получили более 30 автомобилей.

В Белгородском районе в одном доме была повреждена кровля и посечён автомобиль.

Информация уточняется, добавил Вячеслав Гладков.

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#Происшествия#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Обстрел#Разрушения#Обстрел ВСУ
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