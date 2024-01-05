Над Белгородом сбили 10 ракет: есть последствия и пострадавшие

Posted Вчера, 21:31
Published Вчера, 21:31
Modified Вчера, 21:33
Updated Вчера, 21:33
Над Белгородом и районом система ПВО сбила 10 ракет на подлёте к городу. По данным Минобороны РФ, над областью уничтожили 10 ракет «Ольха».
По предварительным данным, пострадали двое человек. У одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — голени. Их отвезли в горбольницу №2. Вся необходимая медпомощь им оказывается.
Помимо этого, в городе есть повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда рядом с многоэтажкой были выбиты окна в нескольких квартирах, также повреждения получили более 30 автомобилей.
В Белгородском районе в одном доме была повреждена кровля и посечён автомобиль.
Информация уточняется, добавил Вячеслав Гладков.