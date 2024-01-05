Собчак предложила жителям Белгорода помощь с переездом в другой регион

Журналистка объявила о повторном запуске «проекта по оказанию помощи переселенцам из Белгородской области». В этот раз белгородцам будут помогать переехать в «НЕ_ПРИГРАНИЧНЫЕ регионы», так как в соседних, таких как Курская и Брянская области, может быть небезопасно в перспективе.