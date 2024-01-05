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Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Переезд

Собчак предложила жителям Белгорода помощь с переездом в другой регион

5 января 2024, 14:40
Фото: 1MI
Переезд
Обратившимся за помощью российская журналистка пообещала помочь со съёмом жилья на три месяца в «не приграничных регионах».
Сюжет
Жилье
«Я надеялась, что с Белгородом до этого не дойдёт — но, к моему ужасу, обстрелы города стали ежедневными, как и гибель людей, воронки среди улиц и попадания в жилые дома», — написала в своём Telegram-канале Ксения Собчак.

Журналистка объявила о повторном запуске «проекта по оказанию помощи переселенцам из Белгородской области». В этот раз белгородцам будут помогать переехать в «НЕ_ПРИГРАНИЧНЫЕ регионы», так как в соседних, таких как Курская и Брянская области, может быть небезопасно в перспективе.

«Подбираем жильё для переселения и оплачиваем на 3 месяца. Часть людей и расселений возьму на себя я».

Тем, у кого есть возможность помочь деньгами или жильём, Собчак также предложила обратиться к ней.

Этим летом Ксения Собчак и Маргарита Симоньян уже предлагали жителям белгородского приграничья, в том числе Шебекино, помочь с переездом в безопасное место и обещали взять на себя расходы по съёму жилья для нескольких семей.

Собчак и Симоньян решили помочь жителям обстреливаемого Шебекино
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