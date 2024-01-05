Собчак предложила жителям Белгорода помощь с переездом в другой регион

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
«Я надеялась, что с Белгородом до этого не дойдёт — но, к моему ужасу, обстрелы города стали ежедневными, как и гибель людей, воронки среди улиц и попадания в жилые дома», — написала в своём Telegram-канале Ксения Собчак.
Журналистка объявила о повторном запуске «проекта по оказанию помощи переселенцам из Белгородской области». В этот раз белгородцам будут помогать переехать в «НЕ_ПРИГРАНИЧНЫЕ регионы», так как в соседних, таких как Курская и Брянская области, может быть небезопасно в перспективе.
«Подбираем жильё для переселения и оплачиваем на 3 месяца. Часть людей и расселений возьму на себя я».
Тем, у кого есть возможность помочь деньгами или жильём, Собчак также предложила обратиться к ней.
Этим летом Ксения Собчак и Маргарита Симоньян уже предлагали жителям белгородского приграничья, в том числе Шебекино, помочь с переездом в безопасное место и обещали взять на себя расходы по съёму жилья для нескольких семей.