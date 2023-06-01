Собчак и Симоньян решили помочь жителям обстреливаемого Шебекино

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Ксения Собчак и Маргарита Симоньян готовы помочь шебекинцам, которым пришлось покинуть Шебекино из-за постоянных обстрелов. Они решили оказать помощь в съёме жилья.
Собчак пообещала помочь жителям приграничных территорий Белгородской области, которые потеряли жильё из-за обстрелов. Она также заявила, что оплата билетов тоже на ней.
«Моя редакция соберёт данные, проверит их, передаст мне. После этого я сниму в Белгороде или в Москве и окрестностях несколько квартир для нескольких семей», — пишет Ксения Собчак.
Не осталась в стороне и главред RT Маргарита Симоньян. Она обратилась к шебекинцам и предложила переезд.
«Сограждане из Шебекино! Если какая-то семья хочет переехать, пока наша армия ещё не разнесла тех, кто вас кошмарит, пишите мне в комментарии. Оплачу переезд и съёмное жилье. Семей пять-десять точно потяну сама, дальше объявим сбор», — пишет Симоньян.
Шебекино уже несколько дней находится под обстрелами ВСУ. В ночь на 1 июня город обстреляли из «Градов».