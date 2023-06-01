Собчак и Симоньян решили помочь жителям обстреливаемого Шебекино

«Сограждане из Шебекино! Если какая-то семья хочет переехать, пока наша армия ещё не разнесла тех, кто вас кошмарит, пишите мне в комментарии. Оплачу переезд и съёмное жилье. Семей пять-десять точно потяну сама, дальше объявим сбор», — пишет Симоньян.