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Собчак и Симоньян решили помочь жителям обстреливаемого Шебекино

1 июня 2023, 14:41
Фото: 1MI
Ксения Собчак и Маргарита Симоньян готовы оказать помощь шебекинцам, которым пришлось уехать из города из-за обстрелов. Об этом они написали в своих Telegram-каналах.

Ксения Собчак и Маргарита Симоньян готовы помочь шебекинцам, которым пришлось покинуть Шебекино из-за постоянных обстрелов. Они решили оказать помощь в съёме жилья.

Собчак пообещала помочь жителям приграничных территорий Белгородской области, которые потеряли жильё из-за обстрелов. Она также заявила, что оплата билетов тоже на ней.

«Моя редакция соберёт данные, проверит их, передаст мне. После этого я сниму в Белгороде или в Москве и окрестностях несколько квартир для нескольких семей», — пишет Ксения Собчак.

Не осталась в стороне и главред RT Маргарита Симоньян. Она обратилась к шебекинцам и предложила переезд.

«Сограждане из Шебекино! Если какая-то семья хочет переехать, пока наша армия ещё не разнесла тех, кто вас кошмарит, пишите мне в комментарии. Оплачу переезд и съёмное жилье. Семей пять-десять точно потяну сама, дальше объявим сбор», — пишет Симоньян.

Шебекино уже несколько дней находится под обстрелами ВСУ. В ночь на 1 июня город обстреляли из «Градов».

Фото: Telegram-канал Ксении Собчак
При массированном обстреле Шебекино пострадали дома и энергетическая инфраструктура
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#Наталья Корявых#Вынужденные переселенцы#Общество#Приграничье#Обстрел ВСУ#Помощь#Белгородская область#Шебекино#Шебекинский горокруг#Ксения собчак#Маргарита Симоньян
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