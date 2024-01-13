Дроны-камикадзе, миномёты, гранатомёты: ВСУ обстреляли семь муниципалитетов региона

Село Богун-Городок в Борисовском районе ВСУ попытались атаковать дроном-камикадзе, но противодронным устройством его перехватили и обезвредили. Там же с квадрокоптера сбросили взрывчатку. А в Валуйском горокруге из миномёта семь раз обстреляли село Вериговка. В Волоконовском районе также из миномёта и гранатомёта четыре и 15 раз соответственно обстреляли хутор Старый. В этих трёх муниципалитетах пострадавших и разрушений нет.