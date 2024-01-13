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Published Сегодня, 09:05

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Обстрел, архивное фото

Дроны-камикадзе, миномёты, гранатомёты: ВСУ обстреляли семь муниципалитетов региона

13 января 2024, 09:05
Фото: 1MI
Обстрел, архивное фото

За сутки Белгородскую область обстреляли более 70 раз

Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал сводку по обстрелам региона за прошедшие сутки.
Сюжет
Пво

В Белгородском районе из артиллерии били по селу Устинка — выпущено три снаряда. Солнцевку, Щетиновку и Журавлёвку атаковали с БПЛА — по одному взрывному устройству. Два дрона камикадзе запустили в Журавлёвку. Пострадавших и разрушений в этих населённых пунктах нет. В посёлке Разумное и Майском после работы ПВО по вражеским целям выбиты окна в двух частных домах, а в Новосадовом пострадало авто.

Село Богун-Городок в Борисовском районе ВСУ попытались атаковать дроном-камикадзе, но противодронным устройством его перехватили и обезвредили. Там же с квадрокоптера сбросили взрывчатку. А в Валуйском горокруге из миномёта семь раз обстреляли село Вериговка. В Волоконовском районе также из миномёта и гранатомёта четыре и 15 раз соответственно обстреляли хутор Старый. В этих трёх муниципалитетах пострадавших и разрушений нет.

Больше всего за сутки противник атаковал Грайворонский горокруг. Под обстрел попали сёла Козинка, Гора-Подол, Пороз, Безымено, Дроновка и Ивановская Лисица. Враг бил из миномётов, с помощью дронов-камикадзе и БПЛА. В Козинке повреждены пять автомобилей, в селе Гора-Подол — ЛЭП. В Порозе Росгвардия обезвреживает взрывное устройство, сброшенное с беспилотника. В остальных населённых пунктах обошлось без последствий.

В Краснояружском районе около посёлка Задорожный был один прилёт. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском горокруге ВСУ обстреляли Новую Таволжанку, хутор Балки, посёлок красное и село Муром. Били из миномётов, также в муроме упал дрон-камикадзе. Пострадавших и разрушений в округе нет.

Напомним, вчера вечером стало известно об обстреле со стороны Украины села Глотово Грайворонского горокруга. Без электричества из-за повреждения ЛЭП частично или полностью остались четыре села.

Более 100 снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области за прошедшие сутки
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