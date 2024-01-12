ВСУ обстреляли окраину села в Белгородской области: есть повреждения

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
12 января ВСУ обстреляли окраину села Глотово Грайворонского горокруга. Пострадавших нет, повреждения получила линия электропередачи.
Без электричества остались село Глотово, Безымено, частично Гора-Подол и Козинка.
Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны.
Напомним, что сегодня, 12 января, в 14:50 над областью сбили беспилотник. Также сегодня МЧС несколько раз отправляло жителям Валуйского и Грайворонского горокруга оповещения об обстреле.