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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Под обстрел ВСУ попала окраина села Глотово в Белгородской области

ВСУ обстреляли окраину села в Белгородской области: есть повреждения

12 января 2024, 15:23
Фото: Bel.ru

Под обстрел ВСУ попала окраина села Глотово в Белгородской области

Обошлось без пострадавших. Несколько сёл остались без электричества. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

12 января ВСУ обстреляли окраину села Глотово Грайворонского горокруга. Пострадавших нет, повреждения получила линия электропередачи.

Без электричества остались село Глотово, Безымено, частично Гора-Подол и Козинка.

Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны.

Напомним, что сегодня, 12 января, в 14:50 над областью сбили беспилотник. Также сегодня МЧС несколько раз отправляло жителям Валуйского и Грайворонского горокруга оповещения об обстреле.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Обстрел#Разрушения#Обстрел ВСУ
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