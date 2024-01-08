Более 100 снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области за прошедшие сутки

ВСУ возобновили обстрелы Белгородской области с новой силой прямо перед Новым годом и после. Погибло больше 20 человек, среди них есть дети. Разрушения продолжают выявлять по сей день. Часть жителей Белгорода переезжает в пункты временного размещения в Старом Осколе, открыл двери для желающих и Воронеж. Также власти Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей готовы принять на отдых 1300 детей из Белгорода. Ситуация под контролем губернатора Вячеслава Гладкова.