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Published Сегодня, 08:40

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Архивное фото

Более 100 снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области за прошедшие сутки

8 января 2024, 08:40
Фото: 1MI
Архивное фото
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделился статистикой об обстрелах за 7 января. По данным главы региона, ВСУ выпустили порядка 112 снарядов по населённым пунктам приграничья.
Сюжет
Обстрел

Белгородский район

Село Журавлёвка: выпущено восемь артиллерийских снарядов.

Село Щетиновка: два артиллерийских снаряда. Также в Щетиновке с беспилотника сбросили одно взрывное устройство.

В перечисленных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, после событий со 2 по 4 января новые повреждения выявили в посёлке Разумное. Там в одном частном жилом домовладении посечена кровля.

Борисовский район

Окраину села Богун-Город атаковали с помощью дрона-камикадзе. Там же с квадракоптера сбросили одно взрывное устройство. Обошлось без последствий.

Валуйский горокруг

Село Долгое попало под минометный обстрел попало: установлено 15 прилётов. Пострадавших и разрушений нет.

Волоконовский район

Окраину хутора Старый обстреляли из миномёта и гранатомёта обстреляли — зафиксировано два миномётных снаряда и десять гранатомётных выстрелов. Никто при этом не пострадал, нет и разрушений.

Грайворонский горокруг

По окраинам сёл Рождественка и Безымено выпустили два и три миномётных снаряда соответственно. Разрушений нигде нет.

Краснояружский район

По окраине села Колотиловка выпустили три миномётных снаряда. Никто не пострадал, но была повреждена линия электропередачи. Электроснабжение уже восстановлено.

На окраине села Графовка зафиксировали три прилёта. Обошлось без последствий.

Шебекинский горокруг

По селу Середа выпустили 14 миномётных снарядов, по селу Терезовка — четыре, по посёлку Красное — пять, по селу Муром — семь миномётных снарядов.

Также в Муроме с БПЛА сбросили одно взрывное устройство.

По МАПП «Шебекино» ВСУ выпустили 29 гранатомётных выстрелов и сбросили одно взрывное устройство с БПЛА.

Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

ВСУ возобновили обстрелы Белгородской области с новой силой прямо перед Новым годом и после. Погибло больше 20 человек, среди них есть дети. Разрушения продолжают выявлять по сей день. Часть жителей Белгорода переезжает в пункты временного размещения в Старом Осколе, открыл двери для желающих и Воронеж. Также власти Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей готовы принять на отдых 1300 детей из Белгорода. Ситуация под контролем губернатора Вячеслава Гладкова.

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