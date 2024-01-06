11 этажей получили повреждения в результате обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Восстановительные работы на Крейде курирует глава Губкинского горокруга. На улице Почтовой, по словам Гладкова, сроки «сдвинут», так как объём работ небольшой — до 8 января здесь восстановят порядка 150 кв. м. остекления. Уже сегодня отсюда должны вывезти весь мусор, а сильно повреждённый транспорт убрали ещё вчера.
С улицей Макаренко всё сложнее — в результате обстрела пострадало сразу три МКД, взрывной волной в них повредило окна и балконы с 1 по 11 этажи. Все окна, как написал губернатор, полностью восстановят до 8 января. Но балконы к этому времени отремонтировать не успеют — «большой объём разрушений».
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В ночь с 4 на 5 января пострадал и МКД в Разумном — часть снаряда повредила технический этаж. Повреждённые плиты перекрытия уже убрали, завтра рабочие должны будут сделать новый каркас и начать класть кровлю.
Напомним, в результате этого обстрела повреждения получили 92 квартиры, один частный дом, 31 автомобиль и четыре хозпостройки. Один из автомобилей из-за прилетевшего рядом обломка снаряда перевернулся. Также пострадали двое мужчин — одному из них вчера сделали операцию по извлечению осколка из плеча, другой проходит лечение после осколочного ранения голени.