11 этажей получили повреждения в результате обстрела Белгорода

С улицей Макаренко всё сложнее — в результате обстрела пострадало сразу три МКД, взрывной волной в них повредило окна и балконы с 1 по 11 этажи. Все окна, как написал губернатор, полностью восстановят до 8 января. Но балконы к этому времени отремонтировать не успеют — «большой объём разрушений».

⠀

В ночь с 4 на 5 января пострадал и МКД в Разумном — часть снаряда повредила технический этаж. Повреждённые плиты перекрытия уже убрали, завтра рабочие должны будут сделать новый каркас и начать класть кровлю.