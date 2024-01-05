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Posted Вчера, 21:14

Published Вчера, 21:14

Modified Вчера, 21:17

Updated Вчера, 21:17

В Сети сообщают о прилётах в автомобильную стоянку в Белгороде

В Сети сообщают о прилётах в автомобильную стоянку в Белгороде

4 января 2024, 21:14
Фото: Telegram-канал «Авто Белгород»
Одну машину перевернуло. Официальной информации о последствиях пока не поступало.

В Telegram-каналах публикуют последствия обстрела в Белгороде. 4 января в районе 23:30 в небе над городом раздались взрывы. Была объявлена ракетная опасность и запущена сирена. Белгородцев просят спуститься в укрытие и не подходить к окнам. Белгородцев попросили укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Фото: Telegram-канал «Авто Белгород»

В Сети появляются кадры прилёта в стоянку автомобилей на Крейде. Одну машину перевернуло. Также воронку зафиксировали на ещё одной парковке. Официальной информации о последствиях обстрела пока не поступало.

В Белгороде взрывы: объявлена ракетная опасность
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