В Сети сообщают о прилётах в автомобильную стоянку в Белгороде

Posted Вчера, 21:14
Published Вчера, 21:14
Modified Вчера, 21:17
Updated Вчера, 21:17
В Telegram-каналах публикуют последствия обстрела в Белгороде. 4 января в районе 23:30 в небе над городом раздались взрывы. Была объявлена ракетная опасность и запущена сирена. Белгородцев просят спуститься в укрытие и не подходить к окнам. Белгородцев попросили укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
В Сети появляются кадры прилёта в стоянку автомобилей на Крейде. Одну машину перевернуло. Также воронку зафиксировали на ещё одной парковке. Официальной информации о последствиях обстрела пока не поступало.