В Сети сообщают о прилётах в автомобильную стоянку в Белгороде

В Telegram-каналах публикуют последствия обстрела в Белгороде. 4 января в районе 23:30 в небе над городом раздались взрывы. Была объявлена ракетная опасность и запущена сирена. Белгородцев просят спуститься в укрытие и не подходить к окнам. Белгородцев попросили укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.