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Posted Сегодня, 20:40

Published Сегодня, 20:40

Modified Сегодня, 20:43

Updated Сегодня, 20:43

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде взрывы: объявлена ракетная опасность

4 января 2024, 20:40

В Белгороде объявили ракетную опасность

В небе над городом раздались взрывы, жителей попросили укрыться в безопасных местах.

4 января в 23:30 в небе над Белгородом раздались взрывы. Тут же была объявлена ракетная опасность, включили сирену.

Горожан попросили укрыться в безопасном месте и не подходить к окнам.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении властей.

О последствиях пока ничего не известно.

#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ
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