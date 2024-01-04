В Белгороде взрывы: объявлена ракетная опасность

Posted Сегодня, 20:40
Published Сегодня, 20:40
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Updated Сегодня, 20:43
4 января в 23:30 в небе над Белгородом раздались взрывы. Тут же была объявлена ракетная опасность, включили сирену.
Горожан попросили укрыться в безопасном месте и не подходить к окнам.
«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении властей.
О последствиях пока ничего не известно.