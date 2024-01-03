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Published Сегодня, 02:56

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

Ракетную опасность объявили в Белгороде: над городом раздались взрывы

Ракетную опасность объявили в Белгороде: над городом раздались взрывы

3 января 2024, 02:56
Фото: Bel.ru
В 5:30 в Белгороде сработала система ПВО.
Сюжет
Пво

Раннее утро 3 января для жителей Белгорода началось с громких звуков в небе. Работала противовоздушная оборона, в городе объявили ракетную опасность — жители получили РСЧС-сообщения с просьбой не выходить из дома и отойти подальше от окон.

Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила над городом и районом несколько воздушных целей. О последствиях пока неизвестно.

2 января ВСУ четырежды атаковали Белгород с применением ракет «Ольха» и «Точка-У». Один человек погиб, 11 получили ранения.

Число раненных при обстрелах Белгорода 2 января выросло до 11 человек
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