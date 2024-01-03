Ракетную опасность объявили в Белгороде: над городом раздались взрывы

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Раннее утро 3 января для жителей Белгорода началось с громких звуков в небе. Работала противовоздушная оборона, в городе объявили ракетную опасность — жители получили РСЧС-сообщения с просьбой не выходить из дома и отойти подальше от окон.
Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила над городом и районом несколько воздушных целей. О последствиях пока неизвестно.
2 января ВСУ четырежды атаковали Белгород с применением ракет «Ольха» и «Точка-У». Один человек погиб, 11 получили ранения.