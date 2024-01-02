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Posted Вчера, 20:48

Published Вчера, 20:48

Modified Вчера, 20:50

Updated Вчера, 20:50

обстрелы Белгорода 2 января

«Это предательство!» Мэр Белгорода попросил горожан не снимать фото и видео по СВО

2 января 2024, 20:48
Фото: Bel.ru
обстрелы Белгорода 2 января

Мэр Белгорода призвал горожан не выкладывать фото и видео, связанные с СВО

Валентин Демидов обратился к жителям Белгорода с просьбой не снимать и не публиковать фото и видео, связанные с работой российских военных.
Сюжет
Пво

После четвёртого за день обстрела Белгорода со стороны Украины в федеральных и украинских Telegram-каналах появилось видео с месторасположением российской системы ПВО в городе.

После к горожанам обратился мэр Белгорода Валентин Демидов. Он попросил не снимать, не делиться и не выкладывать фото и видео, которые связаны с последствиями обстрелов и вообще с СВО.

Это вопрос нашей с вами безопасности. Публикуя такой контент, вы должны быть готовы разделить ответственность за следующие прилёты и возможные трагические ситуации, если ПВО не сможет справиться. Это равносильно преступлению. Это предательство!», — написал градоначальник.

При обстрелах города и района 2 января один человек погиб, 11 получили ранения.

Число раненных при обстрелах Белгорода 2 января выросло до 11 человек
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