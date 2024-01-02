«Это предательство!» Мэр Белгорода попросил горожан не снимать фото и видео по СВО

Posted Вчера, 20:48
Published Вчера, 20:48
Modified Вчера, 20:50
Updated Вчера, 20:50
После четвёртого за день обстрела Белгорода со стороны Украины в федеральных и украинских Telegram-каналах появилось видео с месторасположением российской системы ПВО в городе.
После к горожанам обратился мэр Белгорода Валентин Демидов. Он попросил не снимать, не делиться и не выкладывать фото и видео, которые связаны с последствиями обстрелов и вообще с СВО.
Это вопрос нашей с вами безопасности. Публикуя такой контент, вы должны быть готовы разделить ответственность за следующие прилёты и возможные трагические ситуации, если ПВО не сможет справиться. Это равносильно преступлению. Это предательство!», — написал градоначальник.
При обстрелах города и района 2 января один человек погиб, 11 получили ранения.