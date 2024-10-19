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Противовоздушная оборона

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2024
Автомобиль и частный дом: новые разрушения в Белгородской области от обстрелов ВСУ
19 октября, 08:49
Рано утром ВСУ обстреляли Белгородский район: ранены два ребёнка и женщина
8 сентября, 06:18
В Белгородской области развернут дополнительные средства ПВО
3 сентября, 08:01
«Вампирами» и «Точкой-У» атаковала Украина Белгородскую область
19 марта, 19:41
Новые взрывы над Белгородом: работает ПВО
Ракетную опасность объявили в городе и районе во время очередного обстрела ВСУ.
15 марта, 14:13
Двух неизвестных на парашютах приняли за диверсантов ВСУ в Белгородской области
Как сообщает Telegram-канал Mash, пограничники приняли двух парапланеристов за диверсантов ВСУ — их зафиксировали радары системы противовоздушной обороны.
10 марта, 18:07
Украинский беспилотник долетел до Нового Оскола в Белгородской области
Вечером 24 февраля в регионе сработала система ПВО, сообщил Вячеслав Гладков.
24 февраля, 18:52
ПВО сбила воздушную цель у белгородской границы
ВСУ атаковали село Тимоново в Валуйском городском округе. Последствия на земле уточняются, сообщил Вячеслав Гладков.
23 января, 19:23
Ракетную опасность объявили в Белгороде: над городом раздались взрывы
3 января, 02:56
2023
В Белгороде объявили ракетную опасность
Днём 30 декабря областной центр обстреляли со стороны Украины.
30 декабря 2023, 12:08
Противовоздушная оборона отразила нападение беспилотника на Белгородскую область
13 августа 2023, 08:30
2022
Семилетняя девочка боится, что ПВО собьёт летящего в Белгородскую область Деда Мороза
1 декабря 2022, 14:34
Баннеры в поддержку военных ПВО могут появиться в Белгородской области
С таким предложением к Вячеславу Гладкову обратилась белгородка во время вечернего эфира. Губернатор поручил ей поучаствовать в создании слоганов.
3 ноября 2022, 07:44
Горжусь, что могу защитить белгородцев: военнослужащий ПВО рассказал о своей работе
После встречи губернатора Вячеслава Гладкова с военными они рассказали о своих задачах и работе.
1 ноября 2022, 09:29
Белгородцев напугали взрывы в небе над городом
В половине шестого 12 октября из системы ПВО стреляли по объектам над Белгородом. Горожане услышали около десяти взрывов.
12 октября 2022, 14:39

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