Ракетная опасность, погибшие и разрушения: страшные итоги обстрелов Белгорода

1 января 2024 года Белгородская область снова оказалась под обстрелом. Под огонь попал посёлок Красное Шебекинского горокруга. Обошлось без пострадавших. Однако в одном частном доме была пробиты крыша, посечён фасад и выбиты окна. Один снарядов прилетел на территорию школы. Позже один из снарядов угодил в жилой дом в комнату, где был ребёнок. Он чудом остался жив.