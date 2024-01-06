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Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Ракетная опасность, погибшие и разрушения: страшные итоги обстрелов Белгорода

Ракетная опасность, погибшие и разрушения: страшные итоги обстрелов Белгорода

6 января 2024, 13:35
Фото: Bel.ru
Минувшая новогодняя неделя стала для белгородцев одной из самых тяжёлых. В ночь с 29 на 30 декабря произошла атака ВСУ на Белгород, один местный житель погиб, днём 30 декабря ВСУ ударили по центру города. Погибли 25 человек, среди которых — пять детей. На этом атаки на город не прекратились.

Атака на центр города

В ночь с 29 на 30 декабря над городом были сбиты 13 украинских ракет. Во время ночной атаки погиб белгородец, четверо получили ранения, в том числе ребёнок 10 лет. Повреждены 55 домов, 27 автомобилей, система водоснабжения Белгорода и соцобъекты.

Днём 30 декабря, в канун Нового года, ВСУ ударили по центру города. К 15:00 в Белгороде была объявлена ракетная опасность, раздалась серия взрывов, сработала система ПВО. Белгородцам рекомендовали спуститься в укрытие и не подходить к окнам.

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К 15:32 сообщалось о двух пожарах в центре города. Дым увидели на Соборной площади. Сообщалось, что прилетело в район катка, который в тот момент работал. В городе горели автомобили.

Позже Минобороны РФ сообщило, что по Белгороду ударили двумя ракетами «Ольха» и чешскими реактивными снарядами РСЗО Vampire. ПВО уничтожило ракеты и большую часть снарядов. Однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитой «Ольхи» попали по городу. В ведомстве заявили, что удар не останется безнаказанным.

Минобороны об атаке ВСУ на Белгород: Это преступление не останется безнаказанным
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Согласно информации МЧС, к 18:00 стало известно о гибели 14 человек, двое из них — дети. 108 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 15 детей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что атака на центр города нанесла самые тяжёлые последствия из всех обстрелов за два года.

Гладков об атаке на Белгород: Это самые тяжёлые последствия обстрелов за два года
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Позже стало известно, что число погибших выросло до 25 человек. Также до 109 увеличилось количество раненых, пятеро из них — дети.

К 01:05 часам сообщалось о повреждениях в 344 квартирах и трёх частных домах. Также разрушения зафиксировали в здании школы, лицея и детского сада. Повреждено было более 100 автомобилей, большая часть из них сгорела.

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Как белгородцы встретили Новый год

После произошедшей трагедии все массовые новогодние мероприятия были отменены в областном центре, Яковлевском горокруге и ещё девяти приграничных районах.

В последний день 2023 года белгородцев дважды предупреждали о ракетной опасности. К счастью, в этот день обошлось без обстрелов.

Глава региона Вячеслав Гладков записал новогоднее видеообращение возле стихийного мемориала в память о людях, погибших 30 декабря. Вместе с супругой губернатор возложил цветы к мемориалу.

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Обстрелы продолжились

1 января 2024 года Белгородская область снова оказалась под обстрелом. Под огонь попал посёлок Красное Шебекинского горокруга. Обошлось без пострадавших. Однако в одном частном доме была пробиты крыша, посечён фасад и выбиты окна. Один снарядов прилетел на территорию школы. Позже один из снарядов угодил в жилой дом в комнату, где был ребёнок. Он чудом остался жив.

«Ребёнок чудом остался жив»: Гладков сообщил об очередном обстреле ВСУ
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2 января Белгород пять раз попал под обстрелы. Спокойный день для белгородцев закончился в полдень, в этот момент над городом раздались взрывы. Над областным центром были сбиты пять украинских ракет «Ольха». Повреждены автомобили, жилые дома. Мужчина получил ранения рук и ног. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Вторая атака произошла в районе 13:15. Над областью были сбиты четыре украинские ракеты. Сообщалось о повреждении торгового объекта и автомобилей. В результате падения осколков женщина получила рваную рану кисти.

Около 14:00 произошла четвёртая атака на город. На подлёте к городу были сбиты восемь ракет. Осколки упали в районе улицы Студенческой возле автомобиля, погиб водитель. Ещё двое — мужчина и женщина, попали в больницу.

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В 22:25 белгородцы снова услышали взрывы над городом. Была объявлена ракетная опасность. Пострадавших нет. В трёх домах были выбиты окна, повреждена машина и газовая труба. В Белгородском районе пострадали крыши в трёх домах.

3 января ВСУ обстреляли окраину Глотово в Грайворонском горокруге. Пострадавших среди мирных жителей нет. Также ранним утром 3 января ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к городу.

Помимо этого, под атакой оказалось село Муром в Шебекинском горокруге. Повреждения зафиксировали в одном частном доме. Обошлось без пострадавших.

Ночью 4 января система ПВО сбила над Белгородом 10 украинских ракет. Пострадали двое мужчин. Повреждения были в жилом секторе, посечены автомобили.

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5 января во время обстрела города Шебекино был ранен охранник одного из промышленных предприятий. Ночью 5 января в Белгороде вновь была объявлена ракетная опасность.

Как Белгород переживает последствия обстрелов

С ночной атаки 29 декабря в Белгороде различные разрушения зафиксировали в 573 квартирах и 64 частных домах. По данным на 5 января, в областном центре застеклили 1300 кв.м оконных конструкций. Рабочие ремонтируют кровлю, выполняют внутреннюю отделку, восстанавливают социальные и административные объекты. Глава региона также уже назвал сроки восстановления повреждённых объектов.

На днях журналист Бел.Ру также прогулялся по центру Белгорода и показал, как город выглядит после страшной трагедии 30 декабря.

Как выглядит Белгород после обстрелов ВСУ
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Врачи и медсёстры продолжают вспоминать о событиях атаки на центр города. Медики рассказывают, как помогали в этот день местным жителям.

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