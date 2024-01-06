Ракетная опасность, погибшие и разрушения: страшные итоги обстрелов Белгорода

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
В ночь с 29 на 30 декабря над городом были сбиты 13 украинских ракет. Во время ночной атаки погиб белгородец, четверо получили ранения, в том числе ребёнок 10 лет. Повреждены 55 домов, 27 автомобилей, система водоснабжения Белгорода и соцобъекты.
Днём 30 декабря, в канун Нового года, ВСУ ударили по центру города. К 15:00 в Белгороде была объявлена ракетная опасность, раздалась серия взрывов, сработала система ПВО. Белгородцам рекомендовали спуститься в укрытие и не подходить к окнам.
К 15:32 сообщалось о двух пожарах в центре города. Дым увидели на Соборной площади. Сообщалось, что прилетело в район катка, который в тот момент работал. В городе горели автомобили.
Позже Минобороны РФ сообщило, что по Белгороду ударили двумя ракетами «Ольха» и чешскими реактивными снарядами РСЗО Vampire. ПВО уничтожило ракеты и большую часть снарядов. Однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитой «Ольхи» попали по городу. В ведомстве заявили, что удар не останется безнаказанным.
Согласно информации МЧС, к 18:00 стало известно о гибели 14 человек, двое из них — дети. 108 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 15 детей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что атака на центр города нанесла самые тяжёлые последствия из всех обстрелов за два года.
Позже стало известно, что число погибших выросло до 25 человек. Также до 109 увеличилось количество раненых, пятеро из них — дети.
К 01:05 часам сообщалось о повреждениях в 344 квартирах и трёх частных домах. Также разрушения зафиксировали в здании школы, лицея и детского сада. Повреждено было более 100 автомобилей, большая часть из них сгорела.
После произошедшей трагедии все массовые новогодние мероприятия были отменены в областном центре, Яковлевском горокруге и ещё девяти приграничных районах.
В последний день 2023 года белгородцев дважды предупреждали о ракетной опасности. К счастью, в этот день обошлось без обстрелов.
Глава региона Вячеслав Гладков записал новогоднее видеообращение возле стихийного мемориала в память о людях, погибших 30 декабря. Вместе с супругой губернатор возложил цветы к мемориалу.
1 января 2024 года Белгородская область снова оказалась под обстрелом. Под огонь попал посёлок Красное Шебекинского горокруга. Обошлось без пострадавших. Однако в одном частном доме была пробиты крыша, посечён фасад и выбиты окна. Один снарядов прилетел на территорию школы. Позже один из снарядов угодил в жилой дом в комнату, где был ребёнок. Он чудом остался жив.
2 января Белгород пять раз попал под обстрелы. Спокойный день для белгородцев закончился в полдень, в этот момент над городом раздались взрывы. Над областным центром были сбиты пять украинских ракет «Ольха». Повреждены автомобили, жилые дома. Мужчина получил ранения рук и ног. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии.
Вторая атака произошла в районе 13:15. Над областью были сбиты четыре украинские ракеты. Сообщалось о повреждении торгового объекта и автомобилей. В результате падения осколков женщина получила рваную рану кисти.
Около 14:00 произошла четвёртая атака на город. На подлёте к городу были сбиты восемь ракет. Осколки упали в районе улицы Студенческой возле автомобиля, погиб водитель. Ещё двое — мужчина и женщина, попали в больницу.
В 22:25 белгородцы снова услышали взрывы над городом. Была объявлена ракетная опасность. Пострадавших нет. В трёх домах были выбиты окна, повреждена машина и газовая труба. В Белгородском районе пострадали крыши в трёх домах.
3 января ВСУ обстреляли окраину Глотово в Грайворонском горокруге. Пострадавших среди мирных жителей нет. Также ранним утром 3 января ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к городу.
Помимо этого, под атакой оказалось село Муром в Шебекинском горокруге. Повреждения зафиксировали в одном частном доме. Обошлось без пострадавших.
Ночью 4 января система ПВО сбила над Белгородом 10 украинских ракет. Пострадали двое мужчин. Повреждения были в жилом секторе, посечены автомобили.
5 января во время обстрела города Шебекино был ранен охранник одного из промышленных предприятий. Ночью 5 января в Белгороде вновь была объявлена ракетная опасность.
С ночной атаки 29 декабря в Белгороде различные разрушения зафиксировали в 573 квартирах и 64 частных домах. По данным на 5 января, в областном центре застеклили 1300 кв.м оконных конструкций. Рабочие ремонтируют кровлю, выполняют внутреннюю отделку, восстанавливают социальные и административные объекты. Глава региона также уже назвал сроки восстановления повреждённых объектов.
На днях журналист Бел.Ру также прогулялся по центру Белгорода и показал, как город выглядит после страшной трагедии 30 декабря.
Врачи и медсёстры продолжают вспоминать о событиях атаки на центр города. Медики рассказывают, как помогали в этот день местным жителям.