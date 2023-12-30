В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Сегодня Белгород был атакован ВСУ. Сообщается о нескольких жертвах, включая двух детей. Пострадал центр города. После атаки на Соборной площади появился дым. Некоторые сообщения говорят о попадании ракеты в каток, который в тот момент работал. Кроме того, в Белгороде зарегистрированы несколько пожаров, в которых загорелись, в том числе, автомобили.