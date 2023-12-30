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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Обстрел ВСУ

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

30 декабря 2023, 13:44
Фото: 1MI
Обстрел ВСУ

Для белгородцев отменили сигнал ракетной опасности

Об этом в своём Telegram-канале сообщил Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал пост о том, что в Белгороде отменён сигнал ракетной опасности. Также напомним, что для белгородцев запущена единая горячая линия по номеру 122 для приёма заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

Сегодня Белгород был атакован ВСУ. Сообщается о нескольких жертвах, включая двух детей. Пострадал центр города. После атаки на Соборной площади появился дым. Некоторые сообщения говорят о попадании ракеты в каток, который в тот момент работал. Кроме того, в Белгороде зарегистрированы несколько пожаров, в которых загорелись, в том числе, автомобили.

В примерно 15:00 по местному времени объявили о возможной ракетной опасности. В это время над городом произошла серия взрывов. Система противовоздушной обороны сработала.

Обстрел Белгорода: что произошло 30 декабря
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