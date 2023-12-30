Пожары, раненые и погибшие: центр Белгорода обстреляли ВСУ

В своём Telegram-канале Вячеслав Гладков сообщил о том, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации сообщается, что есть двое погибших детей и пострадавшие, а также зафиксировано попадание в жилой сектор. Появляется информация уже о четырёх погибших и трёх пострадавших. Подтверждений нет. Об официальных подробностях сообщат позже.