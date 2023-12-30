Пожары, раненые и погибшие: центр Белгорода обстреляли ВСУ

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В своём Telegram-канале Вячеслав Гладков сообщил о том, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации сообщается, что есть двое погибших детей и пострадавшие, а также зафиксировано попадание в жилой сектор. Появляется информация уже о четырёх погибших и трёх пострадавших. Подтверждений нет. Об официальных подробностях сообщат позже.
Минимум о двух пожарах в центре города сообщается на данный момент, согласно фото, видео читателей и поступающей информации.
Напоминаем, что о повреждениях в результате обстрела можно сообщить по номеру 122. Рекомендуется спуститься в укрытие.