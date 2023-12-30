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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Обстрел ВСУ

Пожары, раненые и погибшие: центр Белгорода обстреляли ВСУ

30 декабря 2023, 12:32
Фото: 1MI
Обстрел ВСУ

Сообщается об обстреле центра Белгорода ВСУ

К 15:00 в Белгороде объявили ракетную опасность, слышны взрывы по области и над областным центром. Читатели Бел.Ру сообщают о громких звуках и прилётах. Белгородцам рекомендуется собрать важные документы, вещи, не подходить к окнам. Также губернатор сообщил о гибели двух детей после прилёта в центр.

В своём Telegram-канале Вячеслав Гладков сообщил о том, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации сообщается, что есть двое погибших детей и пострадавшие, а также зафиксировано попадание в жилой сектор. Появляется информация уже о четырёх погибших и трёх пострадавших. Подтверждений нет. Об официальных подробностях сообщат позже.

Минимум о двух пожарах в центре города сообщается на данный момент, согласно фото, видео читателей и поступающей информации.

Напоминаем, что о повреждениях в результате обстрела можно сообщить по номеру 122. Рекомендуется спуститься в укрытие.

Последствия удара ВСУ в центр БелгородаПоследствия удара ВСУ в центр Белгорода
Последствия удара ВСУ в центр БелгородаПоследствия удара ВСУ в центр Белгорода
Последствия удара ВСУ в центр БелгородаПоследствия удара ВСУ в центр Белгорода
Последствия удара ВСУ в центр Белгорода
Фото: Фонарь Белгород
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