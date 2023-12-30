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Обстрел ВСУ

При обстреле ВСУ Брянской области погиб ребёнок 2014 года рождения

30 декабря 2023, 11:20
Фото: 1MI
Обстрел ВСУ

Глава Брянской области сообщил о гибели ребёнка в результате обстрела ВСУ

В результате обстрела посёлков Кистер и Борщово в Погарском районе Брянской области погиб ребёнок 9 лет. Эту информацию в своём Telegram-канале сообщил глава Брянской области.

Как сообщается, ВСУ выпустили более 10 снарядов из РСЗО по населённым пунктам Брянской области, где проживают мирные жители. В ходе атаки погиб ребёнок 2014 года рождения.

В своём Telegram-канале губернатор Александр Богомаз выразил соболезнования его родным и сообщил, что «вся необходимая помощь семье будет оказана».

Напомним, что после ночной атаке ВСУ на Белгородскую область также есть погибший, а также четверо пострадавших, среди которых маленький белгородец 10 лет.

Последствия в Белгородской области после атаки ВСУ дронами, миномётами и РСЗО
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