При обстреле ВСУ Брянской области погиб ребёнок 2014 года рождения

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Как сообщается, ВСУ выпустили более 10 снарядов из РСЗО по населённым пунктам Брянской области, где проживают мирные жители. В ходе атаки погиб ребёнок 2014 года рождения.
В своём Telegram-канале губернатор Александр Богомаз выразил соболезнования его родным и сообщил, что «вся необходимая помощь семье будет оказана».
Напомним, что после ночной атаке ВСУ на Белгородскую область также есть погибший, а также четверо пострадавших, среди которых маленький белгородец 10 лет.