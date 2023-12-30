Белгородцы не могут попасть в укрытия из-за замков на подвалах

Жители Белгорода не могут попасть в укрытие из-за замков на дверях подвалов

Многие белгородцы сообщают в СМИ о том, что не могут попасть в укрытия из-за того, что на дверях предназначенных для этих целей подвальных помещениях висят замки. Открыть их не удаётся.