Белгородцы не могут попасть в укрытия из-за замков на подвалах

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Несмотря объявленную угрозу и рекомендации спуститься в укрытие, многие белгородцы не могут этого сделать не из нежелания, а из-за того, что двери укрытий попросту закрыты.
Люди присылают фото и записывают видео. Об этом пишут «Лента дня», «Жесть Белгород», «Белгород №1» и другие.
После обеда ВСУ атаковали центр Белгорода и обстреляли Белгородскую область. Ракетная опасность сейчас снята.
О подробностях сообщат позднее. Напомним, что о прилётах и их последствиях можно сообщить по номеру 122.