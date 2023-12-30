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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Укрытие

Белгородцы не могут попасть в укрытия из-за замков на подвалах

30 декабря 2023, 13:38
Фото: 1MI
Укрытие

Жители Белгорода не могут попасть в укрытие из-за замков на дверях подвалов

Многие белгородцы сообщают в СМИ о том, что не могут попасть в укрытия из-за того, что на дверях предназначенных для этих целей подвальных помещениях висят замки. Открыть их не удаётся.

Несмотря объявленную угрозу и рекомендации спуститься в укрытие, многие белгородцы не могут этого сделать не из нежелания, а из-за того, что двери укрытий попросту закрыты.

Люди присылают фото и записывают видео. Об этом пишут «Лента дня», «Жесть Белгород», «Белгород №1» и другие.

После обеда ВСУ атаковали центр Белгорода и обстреляли Белгородскую область. Ракетная опасность сейчас снята.

О подробностях сообщат позднее. Напомним, что о прилётах и их последствиях можно сообщить по номеру 122.

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