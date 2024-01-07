Как белгородцам правильно заклеивать окна для защиты от обстрелов?

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
С начала специальной военной операции в Белгороде неспокойно. Чаще всего при падении обломков страдают окна и фасады: но если стены могут выдержать небольшие осколки, то стёкла в оконных конструкциях с большой вероятностью будут выбиты внутрь жилого помещения.
Ещё в декабре 2022 года белгородцы решили защитить свои окна скотчем: помимо снежинок и новогодних украшений, на стёклах многих квартир и домов появились «решётки». Жители заклеивали свои окна скотчем крест-накрест. Такой метод горожане используют для безопасности, чтобы предотвратить разрушение окна и вылет стёкол в случае обстрела.
Однако как же правильно стоит заклеивать окна для защиты от атаки ВСУ? В начале января на этот вопрос ответили в городской администрации, чтобы белгородцы в качестве безопасности вновь оклеили свои окна. Так, наклеивать скотч необходимо крест-накрест или снежинкой. Если же делать фигуры из скотча на стекле не хочется, то стоит заклеить всю гладкую поверхность скотчем, не оставив просвета. Правильный способ жителям показали на картинке ниже.
Тем не менее, не все белгородцы беспрекословно доверяли скотчу и придумали немного другие варианты. Например, неизвестный житель Белгорода наклеил на одно окно множество православных крестов. Для чего конкретно это было сделано, неизвестно. Предполагается, что это мог быть либо просто элемент декора, либо способ защититься от обломков в случае обстрелов.
Ещё одну необычную «защиту» заметили на улице Шаландина: там окна балкона в квартире украшали 16 деревянных оберегов. То ли для защиты, то ли просто в качестве декора. Но проверенным способом для защиты от обстрелов всё же считается скотч на окнах: крест-накрест или снежинкой. Этот способ советуют власти.
Кроме этого, существует ещё один надёжный способ защиты окон от обстрелов — бронеплёнка. Прибегнуть к такой мере безопасности решили летом 2023 года. После проверок нескольких производителей бронеплёнок, остановились на одной марке.
Горожане решили поинтересоваться у главы региона, какую ударопрочную плёнку им стоит покупать. Тогда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил жителям, что регион решил закупать для школ: плёнку для стёкол LUXFIL 200 микрон 0,2 мм.
Поставку плёнки в область ожидали в конце сентября. После её поступления окна в школах и детских садах начали обклеивать. До бронеплёнки перед окнами школ расставляли мешки с песком.
Однако самым доступным и менее затратным способом защиты окон для белгородцев всё ещё является скотч на окнах.