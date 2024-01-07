Как белгородцам правильно заклеивать окна для защиты от обстрелов?

Однако как же правильно стоит заклеивать окна для защиты от атаки ВСУ? В начале января на этот вопрос ответили в городской администрации, чтобы белгородцы в качестве безопасности вновь оклеили свои окна. Так, наклеивать скотч необходимо крест-накрест или снежинкой. Если же делать фигуры из скотча на стекле не хочется, то стоит заклеить всю гладкую поверхность скотчем, не оставив просвета. Правильный способ жителям показали на картинке ниже.