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Минимум 300 человек покинули Белгород из-за обстрелов

Минимум 300 человек покинули Белгород из-за обстрелов

8 января 2024, 06:57
Фото: 1MI
300 человек находятся в ПВР Старого Оскола, Губкина и Корочанского района, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Как рассказал в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, 300 жителей Белгорода приняли решение временно покинуть территорию города после череды мощных обстрелов. Сейчас эти люди находятся на территориях ПВР в удалённых от границы муниципалитетах.

Занимаемся восстановлением после декабрьских и январских обстрелов со стороны ВСУ города Белгорода. Сегодня утром я провожу совещание. Обязательно поделюсь с вами результатами работы.
Вячеслав Гладков

Вчера глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков сообщил, что в ПВР города приняли порядка ста жителей Белгорода. Семьям выдали там продуктовые наборы, провели анкетирование, организовали трёхразовое питание и предоставили возможность обратиться к медикам. Также жителей Белгорода готовы встретить в Воронежской области.

Не только Воронеж: белгородцы едут в ПВР Старого Оскола
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Губкин#Корочанский район#Белгород#Вячеслав Гладков#ВСУ#Воронежская область#Переселенцы#Пвр#Старооскольский горокруг#Обстрелы#Артем Черненко
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