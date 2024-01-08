Минимум 300 человек покинули Белгород из-за обстрелов

Как рассказал в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, 300 жителей Белгорода приняли решение временно покинуть территорию города после череды мощных обстрелов. Сейчас эти люди находятся на территориях ПВР в удалённых от границы муниципалитетах.