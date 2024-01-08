Минимум 300 человек покинули Белгород из-за обстрелов

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Как рассказал в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, 300 жителей Белгорода приняли решение временно покинуть территорию города после череды мощных обстрелов. Сейчас эти люди находятся на территориях ПВР в удалённых от границы муниципалитетах.
Занимаемся восстановлением после декабрьских и январских обстрелов со стороны ВСУ города Белгорода. Сегодня утром я провожу совещание. Обязательно поделюсь с вами результатами работы.
Вячеслав Гладков
Вчера глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков сообщил, что в ПВР города приняли порядка ста жителей Белгорода. Семьям выдали там продуктовые наборы, провели анкетирование, организовали трёхразовое питание и предоставили возможность обратиться к медикам. Также жителей Белгорода готовы встретить в Воронежской области.