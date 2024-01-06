В Воронежской области могут увеличить места в ПВР для белгородцев

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В Воронежской области предложили белгородцам переехать в их пункты временного размещения в связи с участившимися обстрелами Белгорода. В воронежские ПВР приехали уже несколько семей. Количество мест при этом могут и увеличить.
Понимая всю сложность ситуации, мы предложили соседям воспользоваться нашими пунктами временного размещения. Несколько семей накануне уже приехали в них. При необходимости подготовим ещё больше мест в ПВР.
Александр Гусев, губернатор Воронежской области
Глава соседнего региона добавил, что постоянно находится на связи с губернатором Вячеславом Гладковым. По словам Гусева, он уверен, что белгородцы справятся с возникшими трудностями.
Не сомневаюсь, что его команда [Гладкова — прим. ред.] и весь регион справятся с трудностями. Знаю, что наши военнослужащие также делают всё возможное, чтобы обезопасить российское небо. Победа будет за нами!
Александр Гусев
Напомним, несколько дней Белгород подвергался обстрелам ВСУ. Одна из самых сильных атак на город произошла 30 декабря. Тогда погибло 25 человек, а ранения получили более 100 белгородцев.