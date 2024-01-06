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Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Замена оконных конструкций

В Белгороде продолжаются восстановительные работы повреждённых при обстрелах домов

6 января 2024, 07:57
Фото: личная страница мэра Валентина Демидова
Замена оконных конструкций
О ходе выполненных восстановительных работ сообщили глава региона Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов. Стало известно, на каких улицах ремонтные работы будут выполнены в срок, а на каких — наблюдается задержка.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, по данным на 5 января в Белгороде застеклили 1300 кв. метров оконных конструкций. Рабочие также выполняли кровельные работы, однако их пришлось временно приостановить из-за погоды. Работы планируется продолжить уже сегодня, 6 января.

Глава региона отметил, что ход восстановительных работ контролируют сотрудники правительства области и администрации Белгорода. Также помогают администрации других муниципалитетов.

О выполненных работах также отчитался мэр Белгорода Валентин Демидов. Он сообщил, что на проспекте Славы, 41 и 68, а также на 2-м Котлозаводском переулке, 2 уже заменили выбитые окна. А на Народном бульваре, 63а завершается отделка помещений.

Однако не везде работы идут быстро: увеличить темпы, по словам мэра, нужно на Николая Чумичова, 55.

Кроме этого, на Белгородском проспекте, 104б обнаружили подвальное помещение, которое можно будет использовать в качестве дополнительного укрытия. В ближайшее время будут проведены организационные работы.

Отметим, что с 29 декабря 2023 года в Белгороде повреждения зафиксировали в 573 квартирах 78 многоквартирных домов и 64 частных домах.

573 квартиры и 64 дома повреждены при обстрелах Белгорода с 29 декабря
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#Белгородская область#Ремонтные работы#Белгород#Вячеслав Гладков#Повреждения#Восстановительные работы#Валентин Демидов#Поврежденные дома#Александра Склярова
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