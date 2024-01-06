В Белгороде продолжаются восстановительные работы повреждённых при обстрелах домов

О выполненных работах также отчитался мэр Белгорода Валентин Демидов. Он сообщил, что на проспекте Славы, 41 и 68, а также на 2-м Котлозаводском переулке, 2 уже заменили выбитые окна. А на Народном бульваре, 63а завершается отделка помещений.