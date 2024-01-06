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Шестерых раненных при обстрелах Белгорода выписали из больниц

Шестерых раненных при обстрелах Белгорода выписали из больниц

6 января 2024, 06:30
Фото: Midjourney
На сегодняшний день в белгородских и московских медицинских учреждениях находятся 69 человек. За сутки домой отпустили шестерых пострадавших. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

За вчерашний день из больниц выписали шестерых пострадавших при обстрелах белгородцев. В настоящий момент в медицинских учреждениях Москвы и Белгорода находятся 69 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В больнице всю необходимую помощь также оказывают охраннику, который пострадал вчера, 5 января, в результате обстрела Шебекино.

Кроме этого, одному из пострадавших в результате ночного обстрела Белгорода жителю провели операцию — достали из плеча осколок. У второго пострадавшего более лёгкие последствия.

Отметим, что по данным на 5 января в белгородских медучреждениях находились 74 пострадавших, ещё 20 — в реанимации в Москве.

Раненному в результате ночного обстрела жителю Белгорода сделали операцию
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#Белгородская область#Шебекино#Раненые#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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