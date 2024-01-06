Шестерых раненных при обстрелах Белгорода выписали из больниц

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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За вчерашний день из больниц выписали шестерых пострадавших при обстрелах белгородцев. В настоящий момент в медицинских учреждениях Москвы и Белгорода находятся 69 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В больнице всю необходимую помощь также оказывают охраннику, который пострадал вчера, 5 января, в результате обстрела Шебекино.
Кроме этого, одному из пострадавших в результате ночного обстрела Белгорода жителю провели операцию — достали из плеча осколок. У второго пострадавшего более лёгкие последствия.
Отметим, что по данным на 5 января в белгородских медучреждениях находились 74 пострадавших, ещё 20 — в реанимации в Москве.