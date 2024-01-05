Хирург рассказала о помощи пострадавшим детям при обстреле Белгорода 30 декабря

Как отмечает Наталья Петрикова, о произошедшем обстреле она узнала из Telegram-каналов, через несколько минут в общий чат хирургов поступило сообщение с просьбой выехать на работу: «О том, чтобы не поехать и не помочь своим коллегам не возникало даже мыслей. В больнице я увидела количество поступивших и поступающих детей. Сразу же включилась в работу. Мне пришлось оказывать помощь детям с осколочными ранениями спины, рук, ног. Работало одновременно две операционные бригады хирургов и бригада травматологов».