Хирург рассказала о помощи пострадавшим детям при обстреле Белгорода 30 декабря

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Как отмечает Наталья Петрикова, о произошедшем обстреле она узнала из Telegram-каналов, через несколько минут в общий чат хирургов поступило сообщение с просьбой выехать на работу: «О том, чтобы не поехать и не помочь своим коллегам не возникало даже мыслей. В больнице я увидела количество поступивших и поступающих детей. Сразу же включилась в работу. Мне пришлось оказывать помощь детям с осколочными ранениями спины, рук, ног. Работало одновременно две операционные бригады хирургов и бригада травматологов».
Врач отмечает, что в это время эмоции отошли на второй план, на первом было желание помочь.
Какие эмоции можно испытывать, когда девочка интересуется состоянием своей подруги, но при этом не интересуется тем, что с ней и даже пытается шутить. Какие эмоции можно испытывать, когда девочка подросток с красивыми длинными волосами просит остричь ей голову для того, чтобы оценить характер повреждений головы.
Наталья Петрикова