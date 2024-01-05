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Published Сегодня, 16:35

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Updated Сегодня, 16:39

Хирург рассказала о помощи пострадавшим детям при обстреле Белгорода 30 декабря

Хирург рассказала о помощи пострадавшим детям при обстреле Белгорода 30 декабря

5 января 2024, 16:35
Фото: Midjourney
В этот день у детского хирурга Натальи Петриковой был выходной, однако сразу после атаки на центр города женщина поспешила в больницу. Воспоминания врача опубликовали в соцсетях регионального минздрава.
Сюжет
Медики

Как отмечает Наталья Петрикова, о произошедшем обстреле она узнала из Telegram-каналов, через несколько минут в общий чат хирургов поступило сообщение с просьбой выехать на работу: «О том, чтобы не поехать и не помочь своим коллегам не возникало даже мыслей. В больнице я увидела количество поступивших и поступающих детей. Сразу же включилась в работу. Мне пришлось оказывать помощь детям с осколочными ранениями спины, рук, ног. Работало одновременно две операционные бригады хирургов и бригада травматологов».

Видео: минздрав Белгородской области

Врач отмечает, что в это время эмоции отошли на второй план, на первом было желание помочь.

Какие эмоции можно испытывать, когда девочка интересуется состоянием своей подруги, но при этом не интересуется тем, что с ней и даже пытается шутить. Какие эмоции можно испытывать, когда девочка подросток с красивыми длинными волосами просит остричь ей голову для того, чтобы оценить характер повреждений головы.
Наталья Петрикова
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