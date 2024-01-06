Собаки в ПВР? Белгородцев, желающих покинуть свои дома, примут в ПВР с питомцами

В ПВР белгородцев могут разместить вместе с питомцами

Если горожане хотят покинуть свои дома и уехать в безопасное место, но им негде оставить своих питомцев, они могут взять их с собой. Оперштаб рассказал, что в ПВР вместе с хозяевами могут поселить не крупных и не агрессивных собак.