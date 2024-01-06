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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

В ПВР белгородцев могут разместить вместе с питомцами

Собаки в ПВР? Белгородцев, желающих покинуть свои дома, примут в ПВР с питомцами

6 января 2024, 10:44
Фото: Midjourney

В ПВР белгородцев могут разместить вместе с питомцами

Если горожане хотят покинуть свои дома и уехать в безопасное место, но им негде оставить своих питомцев, они могут взять их с собой. Оперштаб рассказал, что в ПВР вместе с хозяевами могут поселить не крупных и не агрессивных собак.
Сюжет
Пвр

Жители Белгорода и Белгородского района, встревоженные неспокойной оперативной обстановкой, начали задаваться вопросом, куда можно уехать тем, кто не может оставить дома собак.

На вопрос ответили в областном оперштабе. По их информации, пункты временного размещения могут принять белгородцев с питомцами, включая собак. Главное, чтобы они были не крупной породы и не агрессивные. В таком случае жителей поселят в ПВР вместе с хозяевами.

Напомним, что ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил обеспокоенным белгородцам на время выехать в ПВРы в Старом Осколе и Губкине. В случае, если там не хватит места, горожан могут отправить в другие регионы: например, в Воронежскую область.

Ответ оперштабаОтвет оперштаба
Ответ оперштаба
Фото: комментарии в соцсетях
В Воронежской области могут увеличить места в ПВР для белгородцев
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#Белгородская область#Собаки#Белгород#Пвр#Александра Склярова#Пункты ПВР
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