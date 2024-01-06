Собаки в ПВР? Белгородцев, желающих покинуть свои дома, примут в ПВР с питомцами

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Жители Белгорода и Белгородского района, встревоженные неспокойной оперативной обстановкой, начали задаваться вопросом, куда можно уехать тем, кто не может оставить дома собак.
На вопрос ответили в областном оперштабе. По их информации, пункты временного размещения могут принять белгородцев с питомцами, включая собак. Главное, чтобы они были не крупной породы и не агрессивные. В таком случае жителей поселят в ПВР вместе с хозяевами.
Напомним, что ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил обеспокоенным белгородцам на время выехать в ПВРы в Старом Осколе и Губкине. В случае, если там не хватит места, горожан могут отправить в другие регионы: например, в Воронежскую область.