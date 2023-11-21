Мэрия Белгорода представила новый документ, посвящённый ПВР

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
Мэрия Белгорода выпустила распоряжение, посвящённое пунктам временного размещения пострадавших, эвакуируемых при угрозе и возникновении ЧС. Назначены начальники ПВР и их заместители.
Перечень состоит из 46 организаций, на базе которых могут развернуть пункты временного размещения. Это общежития колледжей и вузов, лагери, гостиницы, «Белгород-Арена» и т. д. Каждому из них назначили начальника ПВР и его заместителя. Как правило, это ректоры, председатели, директора организаций.
В документе указано, что распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2023 года.
Напомним, что в октябре мэрия утвердила организацию работы пунктов временного размещения. Их разделили на несколько категорий, отдельно выделив мобильные — те ПВР, в которых разместят не нуждающееся в медпомощи население. Уточнялось, что питание в пунктах временного размещения должно быть трёхразовым, а для детей — четырёхразовым.