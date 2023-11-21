Мэрия Белгорода представила новый документ, посвящённый ПВР

Напомним, что в октябре мэрия утвердила организацию работы пунктов временного размещения. Их разделили на несколько категорий, отдельно выделив мобильные — те ПВР, в которых разместят не нуждающееся в медпомощи население. Уточнялось, что питание в пунктах временного размещения должно быть трёхразовым, а для детей — четырёхразовым.